تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021: المغرب يعود بفوز عريض من بوروندي

تمكن المنتخب المغربي الثلاثاء من العودة بفوز عريض من بوجمبورا، حيث فاز على نظيره البوروندي بثلاثية نظيفة. وبهذه النتيجة يتصدر أسود الأطلس ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات المؤدية لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر تنظيمها في الكاميرون.

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عاد المنتخب المغربي الثلاثاء بفوز ثمين من بوروندي، حيث فاز على منتخبها بثلاثية نظيفة في العاصمة بوجمبورا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة تنظيمها في الكاميرون عام 2021.



وبهذه النتيجة يكون الأسود قد استعادوا توازنهم في هذه التصفيات بعد بداية متعثرة أمام موريتانيا، التي تعادلوا معها في مقابلتهم الأولى في التصفيات، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أدائهم.



ومكن هذا الفوز المنتخب المغربي من تصدر ترتيب المجموعة الخامسة، بعد خسارة جمهورية أفريقيا الوسطى أمام مضيفتها موريتانيا بهدفين نظيفين. ويتفوق المغرب بفارق الأهداف على موريتانيا وبفارق نقطة واحدة أمام جمهورية أفريقيا الوسطى.



وأجرى مدرب الأسود وحيد خليلودزيتش أربعة تعديلات على تشكيلته. وكانت المفاجأة بإشراك حكيمي جناحا أيمن إلى جانب الثنائي النصيري ومهاجم أنجيه الفرنسي رشيد العلوي الذي لعب أساسيا على حساب لاعب وسط بنفيكا البرتغالي عادل تاعرابت. كما أشرك مدافع ريال بيتيس الإسباني زهير فضال ولاعب وسط خيتافي الإسباني فيصل فجر ومدافع ديجون الفرنسي حمزة منديل كأساسيين.

فرانس 24/ أ ف ب