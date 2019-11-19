تصفيات كأس اوروبا 2020: ويلز اخر المتأهلين مباشرة الى النهائيات

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كارديف (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

بات منتخب ويلز آخر المتاهلين مباشرة الى نهائيات كأس اوروبا 2020 لكرة القدم بفوزه على المجر 2-صفر الثلاثاء في كارديف ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ارون رامسي الهدفين في الدقيقتين 15 و47.

وكان رامسي يخوض اول مباراة له اساسيا في صفوف ويلز في هذه التصفيات بعد الاصابات الكثيرة التي تعرض لها.

ورفعت ويلز رصيدها الى 14 نقطة وانتزعت المركز الثاني من المجر ولحقت بكرواتيا المتصدرة الى النهائيات.

وحسمت ويلز البطاقة العشرين الأخيرة المؤهلة مباشرة غلى العرس القاري، فلحقت بانكلترا، تشيكيا، المانيا، هولندا، اوكرانيا، روسيا، ايطاليا، اسبانيا، بلجيكا، فنلندا، تركيا، البرتغال، سويسرا، الدنمارك، كرواتيا، السويد، بولندا، النمسا، فرنسا.

وتتبقى اربع بطاقات ستوزع في اذار/مارس المقبل على اثر الملحق الذي سيجمع 16 منتخبا.

وكان ويلز حققت المفاجأة في النسخة الاخيرة التي اقيمت في فرنسا عام 2016 حيث بلغت الدور نصف النهائي قبل ان تخسر امام البرتغال التي توجت باللقب لاحقا، علما بان ويلز كانت تشارك في اول بطولة كبرى منذ مونديال 1958 في السويد حينها.

وقدم المنتخب الويلزي احد افضل عروضه في التصفيات ونجح رامسي في استغلال تمريرة عرضية متقنة من جناح ريال مدريد غاريث بايل ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك بعد مرور ربع ساعة ليريح اعصاب زملائه وانصار الفريق.

وتدين ويلز بالتأهل ايضا الى حارس مرماها واين هينيسي الذي تصدى لكرتين خطيرتين لدومينيك تشوبوشلاي ورولاند تشالاي قبل نهاية الشوط الاول.

وفي مطلع الشوط الثاني، اضاف رامسي الهدف الثاني لفريقه اثر تلقيه كرة من كيفر مور ليتابعها داخل الشباك.

واستمرت افضلية ويلز وكاد بايل ثم مهاجم مانشستر يونايتد الشاب دانيال جيمس يضيفان الثالث لكن كلا منهما أخطأ المرمى بسنتيمترات قليلة.

© 2019 AFP