توتنهام يقيل مدربه الارجنتيني بوكيتينو

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لندن (أ ف ب)

اقال نادي توتنهام الانكليزي مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وجهازه الفني الثلاثاء بعد خمسة اشهر على بلوغ الفريق نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم وذلك بسبب البداية السيئة للفريق اللندني في الدوري المحلي.

وأصدر النادي اللندني صاحب المركز الرابع عشر محليا بيانا جاء فيه "يعلن النادي الاستغناء عن خدمات المدرب ماوريسيو بوكيتينو وجهازه الفني المؤلف من خيسوس بيريز، ميغيل داغوستينو وانطوني خيمينيز".

واضاف "النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي كانت مخيبة جدا".

وحقق توتنهام الفوز 3 مرات فقط في اخر 12 مباراة الموسم الفائت، ومثلها في 12 مباراة منذ مطلع الموسم الحالي.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي "كنا مترددين جدا للقيام بهذا التغيير والقرار الذي اتخذه مجلس الادارة لم يكن سهلا وليس مستعجلا"

وتابع "يقع على عاتق مجلس الادارة اتخاذ القرارات الصعبة وما جعل القرار اصعب الاوقات التي لا تنسى التي امضيناها مع ماوريسيو وجهازه الفني لكننا قمنا بذلك من اجل مصلحة النادي".

وكان بوكيتينو استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادما من ساوثمبتون.

ولطالما تردد اسم بوكيتينو لتدريب ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي في الاشهر الاخيرة وبايرن ميونيخ الالماني مؤخرا بعد اقالة الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيين هانزي فليك مدربا موقتا.

اما بالنسبة الى خليفة بوكيتينو في توتنهام، فقد برز في الاونة الاخيرة اسم البرتغالي جوزيه مورينيو.

© 2019 AFP