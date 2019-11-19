فرنسا: جمعية سينمائية تعتزم تعليق عضوية بولانسكي بسبب ارتكاب انتهاكات جنسية

أعلن رئيس الجمعية المدنية للمؤلفين والمخرجين والمنتجين الفرنسية عن اتباع قواعد جديدة ستطبق على الأعضاء الملاحقين بارتكاب انتهاكات جنسية، وهو ما سيؤدي إلى تعليق عضوية المخرج الشهير رومان بولانسكي. وستصادق الجمعية خلال أشغالها العامة المقبلة على هذا القرار الذي سيغير النظام الداخلي.

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ستقترح الجمعية المدنية للمؤلفين والمخرجين والمنتجين الفرنسية التي تضم أكثر من 200 سينمائي خلال جمعيتها العمومية المقبلة قواعد جديدة تسري على الأعضاء المدانين أو الملاحقين بارتكاب انتهاكات جنسية ما سيؤدي إلى تعليق عضوية رومان بولانسكي وفق ما قال رئيسها بيار جوليفيه.



وأشار رئيس الجمعية إلى أن الأشغال المقبلة تعقد في الربيع إلا أن اجتماعا استثنائيا "سيدعى للانعقاد لتغيير النظام الداخلي".

وأقر مجلس إدارة هذه الجمعية خلال اجتماع مساء الاثنين "اعتماد إجراءات جديدة لتعليق كل عضو يوجه إليه القضاء تهمة وطرد أي واحد تصدر في حقه إدانة لا سيما في إطار انتهاكات جنسي الطابع" حسب تصريح لجوليفيه في ختام الاجتماع.



وأوضح أن"هذا التغيير في النظام الداخلي سيعرض على الأعضاء ويقر نهائيا خلال الجمعية العمومية المقبلة. وهذا التعليق يطال رومان بولانسكي الذي لا يزال التحقيق القضائي جاريا في حقه في الولايات المتحدة مع توجيه التهمة إليه".



وأوضح مسؤول في الجمعية أن موعد هذه الجمعية العمومية الاستثنائية "لم يقرر بعد".



ولا يزال رومان بولانسكي ملاحقا في الولايات المتحدة بتهمة ممارسة الجنس بطريقة غير قانونية مع قاصر في العام 1977. لكنه فر من الولايات المتحدة قبل صدور الحكم النهائي في حقه.



واتهمت مصورة فرنسية بولانسكي قبل عشرة أيام باغتصابها في العام 1975.



فرانس24/ أ ف ب





