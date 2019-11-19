وكيل غوارديولا يستبعد عودته إلى بايرن ميونيخ

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برلين (أ ف ب)

استبعد وكيل الاسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الانكليزي الحالي، عودته لتدريب فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه، على الأقل حتى انتهاء عقده مع بطل الدوري الممتاز في 2021.

وأفاد وكيل غوارديولا، جوسيب ماريا أوروبيتغ، صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار الثلاثاء "بيب راض وسعيد جدا في مانشستر. يمتد عقده حتى حزيران/ يونيو 2021".

وتابع "غوارديولا يفي دائما بوعوده"، مضيفا "لم أتكلم مع اي شخص في ألمانيا بشأنه، لا مع وسيط أو رئيس ناد".

وأكد أوروبيتغ أن "بيب" يملك ذكريات جميلة خلال مروره في ميونيخ وما زال مرتبطا بعلاقات وطيدة مع العديد من الاصدقاء، وأنه "في الوقت الحالي لم يظهر أي اهتمام بالعودة إلى ألمانيا بصفة مدرب".

وأردف قائلا "هذا امر غير ممكن في الوقت الحالي وكان الامر ذاته الصيف الماضي مع يوفنتوس" في اشارة إلى ربط اسم غوارديولا ببطل الدوري الإيطالي، خاتما "أنفي جميع الشائعات".

وأحرز المدرب الاسباني مع الفريق البافاري ثنائية الدوري والكأس المحليين في موسمه الأخير معه عام 2016، بعدما كان سبق له أن فاز بلقب الـ "بوندسليغا" في الاعوام الثلاثة التي قضاها كفني بعدما انضم الى بايرن عام 2013.

وعمد بطل ألمانيا في الاعوام السبعة الماضية إلى إعفاء مدربه السابق كوفاتش من منصبه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية النتائج السيئة وخسارته امام إينتراخت فرانكفورت 1-5، ليتولى مساعده السابق هاينتس-ديتر "هانزي" فليك الإدارة الفنية لفترة كان المرجح أن تمتد لثلاثة أسابيع.

لكن المفاجأة التي سجلت بالفوز على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في المرحلة الحادية عشرة في الدوري، دفعت الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه الى التأكيد بأن فليك سيبقى في منصبه حتى أواخر العام الحالي.

وتم تداول العديد من الاسماء لخلافة كوفاتش من بينها الهولندي إيريك تن هاغ (اياكس) والالماني توماس توخل (باريس سان جرمان الفرنسي)، لكن الأخيرين أكدا بأنهما لن يغادرا فريقيهما هذا الموسم.

© 2019 AFP