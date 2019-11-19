ريبورتاج: عراقيات في الصفوف الأولى للحركة الاحتجاجية برغم المخاطر والقيود الاجتماعية

تحدي السلطة مستمر في العراق، بعد نحو شهر ونصف تزاحم النساء الرجال في الشوارع، بعضهن في الصفوف الأولى للمظاهرات حيث تشاركن بانتظام في حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تعرفها البلاد. تقرير لوسيل فاسرمان وفوزي بن جامع.

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كثيرات من العراقيات اخترن المشاركة في الحركة الاحتجاجية في العراق على الرغم من المخاطر التي يتعرضن لها. الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من شهر وتواجه بقمع دموي من قبل السلطات، دفعت بعض النساء لمزاحمة الرجال في الساحات، وهو أمر لا يحدث كثيرا في هذا البلد المحافظ.

المشاركة النسائية في المظاهرات لاقت ترحيبا من قبل العديد من المتظاهرين الرجال في ساحة التحرير الشهيرة وسط العاصمة العراقية بغداد.

إلا أن هذا الأمر لا يزال بعيدا عن الإجماع في المجتمع العراقي الذكوري بحسب ما تقول إحدى المتظاهرات، إذ لا تسمح العديد من العائلات بمشاركة نسائها في المظاهرات المحفوفة بالمخاطر.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرات دامية في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، قتل خلالها أكثر من 330 شخصا.

فرانس 24

