اسرائيل تنتظر موعد انتهاء المهلة المحددة لتشكيل حكومة جديدة

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القدس (أ ف ب)

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس اللوم بشأن محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لزعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وأمام رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس عدة ساعات لإبرام اتفاق ائتلافي أو ستقترب البلاد من خوض انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.

ووصل نتانياهو وخصمه غانتس إلى طريق مسدود عقب انتخابات أيلول/سبتمبر، بعد فشلهما في الحصول على أصوات الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا.

وكان لدى نتانياهو الذي يحتمل أن توجه له تهما تتعلق بالفساد، 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي. ومنح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بيني غانتس مهلة مماثلة تنتهي قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس بقليل.

ويجري الخصمان محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة مع حزب إسرائيل بيتنا القومي الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

وفي حال انضم ليبرمان إلى هذه الحكومة، سيتناوب نتانياهو وغانتس على منصب رئاسة الوزراء.

ونشر كل من الرجلين عبر حسابه على موقع تويتر الأربعاء ما يشي بانهيار المحادثات وتبادلا اللوم.

وكتب نتانياهو "لسوء الحظ، رفض بيني غانتس خلال اجتماعنا الليلة الماضية قبول الشروط التي وضعها أفيغدور ليبرمان وقبول أن أكون بصفتي رئيسا للوزراء، الأول في التناوب".

أما غانتس فاتهم نتانياهو بالتعنت. وكتب "يرفض بنيامين نتانياهو الوحدة ويبذل قصارى جهده لجرنا إلى انتخابات للمرة الثالثة".

ومع اقتراب الموعد النهائي، تعهد غانتس بمواصلة السعي لإبرام صفقة ما.

وكتب الصحافي الإسرائيلي بن كاسبيت في صحيفة معاريف العبرية اليومية الأربعاء "أي محاولة للتنبؤ بنتيجة تفويض بيني غانتس هي مهمة انتحارية". وأضاف "لم يكن الطريق نحو تشكيل حكومة في إسرائيل مسدودا كما هو هذه المرة".

- صانع ملوك متردد -

تقنيا، يضع فشل غانتس إسرائيل أمام سيناريو آخر لتجنب انتخابات ثالثة لكنه خيار يواجه صعوبات.

ووفقا للقواعد، يكون أمام كل عضو في البرلمان 21 يوما ليقترح على الرئيس ريفلين اسم مرشح قادر على حصد أصوات الأغلبية. لكن، إذا انتهت هذه المدة من دون تحقيق أي تقدم فإن الانتخابات الثالثة ستكون حتمية.

وأدت انتخابات نيسان/أبريل في إسرائيل إلى جمود سياسي في النظام الذي يعتمد على بناء الائتلاف.

ويشغل حزب إسرائيل بيتنا القومي ثمانية مقاعد في البرلمان وقد يكون دعمه كافيا لإيصال نتانياهو اليميني أو غانتس الوسطي إلى السلطة.

لكن وزير الدفاع السابق أثبت أنه صانع ملوك متردد.

ويكرر اليمين الإسرائيلي تحذيراته من تأييد غانتس الذي ستحتاج حكومته إلى دعم النواب العرب.

ومعروف عن خطاب ليبرمان بأنه معاد للعرب وأنه متشدد في مواقفه حيال غزة وسوريا وغيرها.

ويتهم زعيم إسرائيل بيتنا، نتانياهو بأنه أسير أهواء اليهود المتشددين.

ويعترض ليبرمان الذي يقود حركة علمانية على المتشددين الذي يشكلون عشرة بالمئة من السكان وخصوصا فيما يتعلق بإعفائهم من الخدمة العسكرية الإجبارية في إسرائيل.

-"معجزة"-

وقد توجه إلى نتانياهو الذي يتولى السلطة منذ 2009 تهما بالفساد يمكن أن تنهي حياته السياسية.

ومن المتوقع أن يصدر قرار المدعي العام بخصوص مجموعة من تهم الكسب غير المشروع التي ينكرها نتانياهو بحلول كانون الأول/ديسمبر.

ويمكن لتأجيل توجيه الاتهامات لنتانياهو أن يمنحه فرصة جديدة.

وتقول جميع الأطراف إنها حريصة على عدم إجراء انتخابات جديدة، لكن صحافيين إسرائيليين لديهم آراء متباينة.

وقال بن كاسبيت "سنحتاج إلى معجزة لتفادي إجراء انتخابات ثالثة. إما ذلك أو قرار جريء ومدهش وشجاع من جانب أحد المتنافسين السياسيين".

أما المراسل السياسي لراديو "كان" الإسرائيلي يوآف كاركوفسكي، فيتوقع أن يدعم ليبرمان في النهاية حكومة نتانياهو اليمينية الضيقة، لكن مع تقديم تنازلات كبيرة بما في ذلك تلك المتعلقة بالأحزاب اليهودية المتشددة.

وكانت انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي قد انتهت بحصول التحالف الوسطي أزرق أبيض على 33 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب الليكود اليميني.

© 2019 AFP