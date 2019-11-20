الدفاعات الجوية السورية تسقط "أهدافاً معادية" جنوب دمشق (سانا)

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دمشق (أ ف ب)

أسقطت الدفاعات الجوية السورية ليل الثلاثاء الأربعاء "أهدافاً معادية" عدة جنوب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، من دون إضافة أي تفاصيل او توجيه أصابع الاتهام.

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، ثم شن طائراته الحربية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات عدة قرب دمشق.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في دمشق عند حوالى الساعة الواحد والنصف بعد منتصف الليل (11,30 ت غ) عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

وقالت سانا في خبر عاجل إن "الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي".

وصباح الثلاثاء، استهدفت طائرات إسرائيلية مواقع جنوب وجنوب غرب دمشق انطلقت منها الصواريخ على إسرائيل، وفق ما أفاد المرصد السوري، مشيراً إلى أن تلك المواقع تعود "لمجموعات موالية لقوات النظام وقد تكون حزب الله اللبناني أو فصائل فلسطينية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحاً اعتراض نظام الدفاع الجوي "أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الاسرائيلية"، مؤكداً أنه "لم يصب أي من الصواريخ هدفاً في إسرائيل".

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل حول الغارات في سوريا.

وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف قصف إسرائيلي منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري في دمشق، ما أسفر عن مقتل ابنه معاذ وشخص آخر.

وتزامنت الغارات مع عملية إسرائيلي في قطاع غزة قتل فيها القيادي في الحركة بهاء أبو العطا، ما أسفر عن تصعيد عسكري استمر أياما وانتهى باتفاق تهدئة هش.

© 2019 AFP