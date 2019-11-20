الدوري الاميركي للمحترفين: الفوز الثاني عشر لليكرز هذا الموسم

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق لوس انجليس ليكرز فوزه الثاني عشر هذا الموسم بتغلبه على اوكلاهوما سيتي ثاندر 112-107 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتألق في صفوف الفائز نجمه ليبروس جيمس الذي سجل "تريبل دابل" مع 25 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، واضاف انتوني ديفيس 34 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ونجح جيمس في تسجيل "تريبل دابل" للمرة الخامسة هذا الموسم وال86 خلال مسيرته، وبهذا الانجاز يكون جيمس قد سجل "تريبل دابل" في مواجهة الفرق الثلاثين في الدوري المحلي.

وفي نيواورليانز، لم تتكلل عودة كارميلو انتوني الى الملاعب بعد غياب حوالي عام بالنجاح، لان فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز خسر امام نيواورليانز بيليكانز 104-115.

واكتفى انتوني الذي انتقل الى بورتلاند في يوم المباراة ب10 نقاط على مدى 23 دقيقة امضاها على ارضية الملعب.

وكان جرو هوليداي افضل مسجل في صفوف بيليكانز مع 22 نقطة واضاف براندون اينغرام 21 نقطة.

وانهى غولدن ستايت ووريرز الجريح سلسلة من سبع هزائم تواليا ليخرج فائزا على ممفيس غريزليز 114-95.

وعلى الرغم من هذا الفوز لا يزال غولدن ستايت يحتل المركز الاخير في المجموعة الغربية بعد ان حقق ثلاثة انتصارات فقط منذ مطلع الموسم الحالي مقابل 12 هزيمة.

وكان غولدن ستايت بلغ نهائي الدوري الاميركي في السنوات الخمس الاخيرة وتوج باللقب ثلاث مرات اعوام 2015 و2017 و2018.

وسجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 31 نقطة ليقود ساكرامنتو كينغز الى الفوز على فينيكس صنز 120-116، واضاف زميلاه رشوان هولمز والصربي الاخر نيمانيا بييليتشا 20 و17 نقطة تواليا.

© 2019 AFP