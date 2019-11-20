الملك السعودي يشيد بخطوة بيع أسهم في أرامكو

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الرياض (أ ف ب)

أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في خطاب أمام مجلس الشورى الأربعاء، بخطوة الاكتتاب العام لأرامكو، معتبرا أنها سؤدي لجلب استثمارات، وذلك في أول تصريح له حول عملية بيع الاسهم التاريخية.

وتتطلّع المملكة النفطية إلى تحصيل مليارات الدولارات من عملية بيع جزء بسيط من أكثر شركات العالم ربحية، وذلك بهدف تمويل مشاريع كبرى ضمن عملية إعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وقال الملك إنّ "إعلان طرح جزء من أسهم أرامكو سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها للمساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم"، معتبرا أنه سيؤدي إلى آلاف الوظائف، ويعزّز من حجم السوق المالية السعودية".

كما أنّ "عائدات البيع الناتجة عن الطرح" ستذهب إلى "صندوق الاستثمارات العامة لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة"، وهو الصندوق الذي يمول المشاريع الكبرى برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وسبق أن اتّخذت السعودية خطوات جذرية لتعزيز صندوق الاستثمارات لتمويل مجموعة من الاستثمارات الكبيرة غير النفطية - من شركات التكنولوجيا إلى منطقة نيوم الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وسيتم بناؤها في شمال غرب المملكة.

والاكتتاب العام لأرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد المسمّى "رؤية 2030".

والأحد الماضي، بدأت فترة الاكتتاب التي يتقدّم فيها المشترون بعروض لشراء الأسهم، على أن تستمر حتى الرابع من كانون الأول/ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وستحدّد الشركة التي تضخ نحو 10 بالمئة من النفط العالمي يوميا، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

وقد أعلنت المجموعة النفطية العملاقة أنّها ستبيع 1,5 بالمئة من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8,5 دولارا، ما يعني أنّ قيمة الاكتتاب ستتراوح بين 24 مليار دولار و25,6 مليار دولار.

وكان من المتوقع أن تبيع أرامكو 5 بالمئة من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها أعلنت مؤخّرا أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجّلة.

- تعزيز الشفافية -

وتأجّل الطرح عدة مرات بفعل إصرار الأمير محمد بن سلمان على تقييم الشركة بتريليوني دولار، وفقا لمصادر مطلعة على الملّف.

ورأى الملك ان اكتتاب أرامكو "سيعزّز من الشفافية ومنظومة الحوكمة في الشركة بما يتماشى مع المعايير الدولية".

في الأول من نيسان/أبريل الماضي، فتحت أرامكو دفاتر حساباتها للمرة الاولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.

وبعد أسبوع من ذلك، رفعت الشركة سعر قيمة سنداتها من 10 إلى 12 مليار دولار بفصل ازدياد الطلب على هذه السندات.

وقد حقّقت الشركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وبلغت العائدات 356 مليار دولار.

وبخطابه، ينضم الملك إلى المسؤولين الذين دعوا للسعوديين للاكتتاب بشكل كبير في الشركة التي ينظر إليها على أنها الدعامة الرئيسية لاقتصاد المملكة ولاستقرارها الاجتماعي.

ولدى تأكيدها دخول السوق في وقت سابق هذا الشهر، أعلنت أرامكو عن مكامن القوة وأيضا المخاطر المحدقة بالاكتتاب، ضمن متطلب قانوني نشرته في نشرة الإصدار الخاصة بالطرح الاولي.

فأقرّت الشركة بأن التغير المناخي الذي يفرض على الاقتصادات الانتقال إلى مصادر طاقة بديلة، قد يؤثّر في المستقبل على أسعار النفط. كما تحدّثت عن احتمال وقوع هجمات جديدة ضد منشآتها بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفتها في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وقد تناول الملك السعودي في خطابه هذه الحادثة، مؤكدا ان المملكة تمكنت من تخطي تبعاتها.

كما دعا النظام الإيراني لـ"ترك فكره التوسعي والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل غيره من الشعوب"، في وقت يتظاهر إيرانيون احتجاجا على رفع سعر الوقود قتل فيها عشرات بحسب منظمة العفو الدولية.

وقال الملك إنّ "المملكة لا تنشد الحرب لأن يدها التي كانت دوماً ممتدة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد، إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان".

وفي الشان اليمني، أعرب الملك عن أمله في أن يفتح اتفاق وقّع مؤخّرا بين الحكومة المعترف بها دوليا والانفصالين الجنوبيين "الباب أمام تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي" للصراع المستمر منذ 2014 والذي تشارك فيه المملكة على رأس تحالف عسكري في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

© 2019 AFP