اليمن: الحوثيون يفرجون عن سفن كورية جنوبية وسعودية بعد احتجازها شمال الحديدة

أفرج الحوثيون في اليمن عن سفن كورية جنوبية وسعودية تم احتجازها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أعلنت سول الأربعاء في بيان. وكان الحوثيون اليمنيون قد أكدوا الثلاثاء احتجاز قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر منذ الأحد.

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16 بحارا بينهم اثنان من كوريا الجنوبية كانوا قد احتجزوا مع سفنهم الثلاث على يد حوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم الإفراج عنهم، حسبما أعلنت سول الأربعاء. وجاء في بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "السفن وأفراد الطاقم الذين احتجزوا واعتقلوا في اليمن أطلق سراحهم جميعا".

وأكد الحوثيون اليمنيون الثلاثاء احتجاز قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر منذ الأحد.

ويأتي هذا في أعقاب تراجع ملحوظ في هجمات الحوثيين على السعودية، وإعلان مسؤول سعودي أن المملكة فتحت "قناة اتصال" مع المقاتلين المدعومين من طهران. وتضمن بيان للحكومة السعودية "استنكارها" لما تعرضت له القاطرة البحرية "رابغ 3" من "عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".



وأرسلت سول السفينة شيونغي التي تنتشر في مهمة مكافحة القرصنة وكانت ترسو قبالة سواحل عمان، إلى المياه القريبة من مكان الحادث.

ويذكر أن الحادث وقع الأحد بعد نحو أسبوعين من بدء مهمة تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ أيار/مايو الماضي، حين شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي. لكن إيران تنفي هذه الاتهامات التي دفعت بالمنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية كبرى.



فرانس24/ أ ف ب