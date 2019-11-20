ترقب في إسرائيل قبيل انتهاء المهلة المحددة لغانتس لتشكيل حكومة ائتلافية

تترقب الأوساط السياسية في إسرائيل المشاورات التي يجريها زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية، قبيل ساعات من انتهاء المهلة المحددة له منتصف ليل الأربعاء. وفيما تبدو المحادثات متعثرة، تقترب البلاد من خوض انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.

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قبيل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية، تبدو المشاورات شاقة مع تبادل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وغانتس الاتهامات بشأن تعثر المفاوضات.

وأمام رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس عدة ساعات لإبرام اتفاق ائتلافي أو ستقترب البلاد من خوض انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.

وكان لدى نتانياهو الذي يحتمل أن توجه له تهما تتعلق بالفساد، 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي. ومنح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بيني غانتس مهلة مماثلة تنتهي قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس بقليل.

ويجري الخصمان محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة مع حزب "إسرائيل بيتنا" القومي الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان. وفي حال انضم ليبرمان إلى هذه الحكومة، سيتناوب نتانياهو وغانتس على منصب رئاسة الوزراء.

انهيار المحادثات

ونشر كل من الرجلين عبر حسابه على موقع تويتر الأربعاء ما يشي بانهيار المحادثات وتبادلا اللوم. وكتب نتانياهو "لسوء الحظ، رفض بيني غانتس خلال اجتماعنا الليلة الماضية قبول الشروط التي وضعها أفيغدور ليبرمان وقبول أن أكون بصفتي رئيسا للوزراء، الأول في التناوب". أما غانتس فاتهم نتانياهو بالتعنت. وكتب "يرفض بنيامين نتانياهو الوحدة ويبذل قصارى جهده لجرنا إلى انتخابات للمرة الثالثة".

ومع اقتراب الموعد النهائي، تعهد غانتس بمواصلة السعي لإبرام صفقة ما. تقنيا، يضع فشل غانتس إسرائيل أمام سيناريو آخر لتجنب انتخابات ثالثة لكنه خيار يواجه صعوبات. ووفقا للقواعد، يكون أمام كل عضو في البرلمان 21 يوما ليقترح على الرئيس ريفلين اسم مرشح قادر على حصد أصوات الأغلبية. لكن، إذا انتهت هذه المدة من دون تحقيق أي تقدم فإن الانتخابات الثالثة ستكون حتمية.



وكانت انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي قد انتهت بحصول التحالف الوسطي "أزرق أبيض" على 33 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب الليكود اليميني، وهو ما أدخل البلاد في حالة جمود سياسي مع فشل أي من الحزبين في الحصول على أغلبية مطلقة.



فرانس24/ أ ف ب