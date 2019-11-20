كأس ديفيس: انتقادات لانسحاب زوجي كندا ونادال يقود اسبانيا الى ربع النهائي

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مدريد (أ ف ب)

ألقى انسحاب فريق الزوجي لمنتخب كندا من مواجهة الولايات المتحدة بظلاله على مباريات الاربعاء في الحلة الجديدة من مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب في مدريد، وذلك لفقدان الحماسة وتوقيت المباراة المتأخر.

وعلق النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الامر قائلا "هذا الامر لا يعجبني، لا يجب السماح بذلك (...) يجب اجبار الجميع على اللعب".

وكانت كندا التي تفوقت على ايطاليا الاثنين، قد ضمنت المركز الاول في مجموعتها السادسة وبالتالي التأهل الى ربع النهائي، بعد تقدمها الثلاثاء على الولايات المتحدة 2-صفر وبالتالي حسمها المواجهة.

وفضل الكنديون عدم خوض مباراة الزوجي المتأخرة ليل الثلاثاء-الاربعاء فخسروا بالانسحاب صفر-6 وصفر-6.

ولن توجه أية عقوبة لكندا "لأن طبيبا مستقلا وجد ان ثلاثة من اربعة لاعبين كنديين كانوا غير جاهزين لخوض المباراة"، بحسب ما أكد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة المضرب لوكالة فرانس برس.

واختار قائد المنتخب الكندي فرانك دانتشيفيتش اربعة لاعبين بدلا من الخمسة المسموح بهم: دنيس شابوفالوف، فليكس اوجييه الياسيم، برايدن شنور وفاسيك بوسبيسيل.

لكن التأهل حسمه شابوفالوف وبوسبيسيل في مبارتي الفردي، على حساب تايلور فريتز ورايلي اوبيلكا تواليا، قبل انسحابهما من مباراة الزوجي.

وعلى غرار ديوكوفيتش، اعتبر البريطاني اندي موراي ان الانسحاب الكندي "لم يكن جيدا": "وجدت ان احد الجوانب الايجابية لدور المجموعات عدم اقامة مباريات هامشية. لكن اعتبار الكنديين المباراة هامشية بالنسبة اليهم قد يؤثر سلبا على منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها".

وتخوض كندا الخميس مواجهة ربع النهائي بدءا من الساعة السادسة مساء ضد بلجيكا او استراليا المتنافسين على صدارة المجموعة الرابعة، والتي حسم الاسترالي نيك كيريوس مواجهتها الاولى بفوزه على ستيف دارسيس 6-2 و7-6 (11-9).

وتقام كأس ديفيس بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، الى الدور ربع النهائي، ليصار بعد ذلك إلى اللجوء لنظام خروج المغلوب.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

- نادال يرفع اسبانيا -

وقاد النجم الاسباني رافايل نادال المصنف الاول عالميا بلاده الى ربع النهائي بفوزها أمام جماهيرها في العاصمة على كرواتيا.

وتخطى نادال الكرواتي بورنا غوجو 6-4 و6-3، بعد فوز مواطنه روبرتو باوتيستا اغوت على نيكولا ميكتيتش 6-1 و6-3.

وتذيلت كرواتيا حاملة اللقب ترتيب المجموعة الثانية بعد خسارتها في المباراة الاولى امام روسيا صفر-3، فيما حققت اسبانيا فوزها الثاني بعد تغلبها على روسيا 2-1.

وكان ديوكوفيتش قاد صربيا الى فوز سهل على اليابان 3-صفر الاربعاء، بعد تخطيه يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-2، وفوز مواطنه فيليب كراينوفيتش على يويتشي سوجيتا 6-2 و6-4. وفي مباراة الزوجي، فاز الصربيان يانكو تيبساريفيتش وفيكتور ترويتسكي على بن ماكلاكلن وياسوتاكا أوتشياما 6-7 (4-7) و6-4 و7-5.

واقصيت اليابان حتى قبل خوضها مباراة الزوجي وذلك لسقوطها الثلاثاء امام فرنسا 1-2. وستحسم مباراة الخميس بين صربيا وفرنسا صدارة المجموعة الاولى.

وعن مواجهة فرنسا المقبلة، قال ديوكوفيتش "هذا أحد ابرز تحديات المسابقة: اللعب ضد فرنسا، أحد اكثر المنتخبات تتويجا في كأس ديفيس".

- موراي بشق النفس -

وقاتل البريطاني اندي موراي، المصنف اول عالميا سابقا والعائد من اصابة في وركه كادت تنهي مسيرته، للتغلب على الهولندي المغمور تالون غريكسبور في المجموعة الخامسة.

وتخلف موراي 6-7 (7-9) ثم عادل في الثانية 6-4، قبل ان يتخلف 1-4 في المجموعة الثالثة الحاسمة. لكن الاسكتلندي التقط انفاسه وحسمها 7-6 (7-5) متفوقا على اللاعب المصنف 179 عالميا.

وعلق موراي على اجواء البطولة التي تنظمها شركة يروج لها قلب دفاع نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم جيرار بيكيه "كانت الاجواء رائعة. كنت متخوفا من هذا الامر قبل الحدث، وعن اقامته على ارض محايدة، لكنه كان رائعا".

لكن بريطانيا خسرت مباراتها الثانية بسقوط دان ايفانز امام روبن هازه 3-6 و7-6 (7-5) و6-4. وفي مباراة الزوجي حسمت بريطانيا المواجهة 2-1 بفوز جايمي موراي ونيل سكوبسكي على ويسلي كولهوف وجان-جوليان روجر 6-4 و7-6 (8-6).

وتلتقي بريطانيا الخميس مع كازاخستان الفائزة على هولندا 2-1 الثلاثاء.

واستهلت المانيا مشاركتها في المجموعة الثالثة، بتخطي الارجنتين 3-صفر بعد فوز فيليب كولشرايبر على غيدو بيا 1-6 و6-3 و6-4 ويان-لينارد شتروف على دييغو شفارتسمان 6-3 و7-6 (10-8). وفي الزوجي، تفوق كيفن كرافيتس واندريس ميس على مكسيمو غونزاليس وليوناردو ماير 6-7 (4-7) و7-6 (7-2) و7-6 (20-18)، بعد مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و18 دقيقة.

وستحسم هوية المتصدر الخميس بمواجهة المانيا وتشيلي التي خسرت مواجهتها الاولى امام الارجنتين صفر-3 الثلاثاء.

© 2019 AFP