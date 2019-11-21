إسرائيل: المدعى العام يوجه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

أعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت في بيان الخميس توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة تتعلق بثلاث قضايا، وينفي نتانياهو تلك الاتهامات. ويأتي هذا بعد فشل كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته ومنافسه بيني غانتس في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

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قرر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت توجيه اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس، في ثلاث قضايا، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.



وأعلن المدعي العام القرار في بيان أن التهم تشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وأهم قضايا الفساد التي يواجهها نتانياهو القضية الأولى التي تسمى "الملف 1000"، ويتهم فيها بأنه تلقى أنواعا فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار) مقابل حصول من قدموها على امتيازات مالية شخصية.

في القضية الثانية، التي تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له.

والقضية الثالثة هي بيزيك أو "الملف 4000" وتعتبر الأخطر على نتانياهو. إذ يشتبه المحققون بأنه حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا". ويؤكد نتانياهو أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء بدون مقابل.



ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. ولا يلزمه القانون بالاستقالة. ومن المقرر أن يلقي بيانا في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب