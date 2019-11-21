إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس التونسية حاولوا التوجه الى ايطاليا

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تونس (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع التونسيّة الأربعاء أنّه تمّ إنقاذ 40 شخصًا، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة صفاقس في شرق تونس، أثناء محاولتهم التوجّه إلى أوروبا خلسة.

وهؤلاء هم 4 تونسيّين و36 مهاجرًا من جنسيّات إفريقيّة أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنّهم أبحروا من سواحل صفاقس ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ هؤلاء أرادوا التوجّه إلى إيطاليا، مشيرةً إلى أنّ مركبهم كان معطوبًا وأنّهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

ويخاطر آلاف الشباب التونسي بسبب البطالة وانعدام آفاق العمل، سنويا بعبور البحر المتوسط بصورة غير مشروعة.

وفي تموز/يوليو انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم حوالى 20 امرأة وثلاثة رضع من دول افريقيا جنوب الصحراء.

© 2019 AFP