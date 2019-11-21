السفن الأوكرانية التي كانت محتجزة لدى روسيا تصل إلى أوكرانيا

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كييف (أ ف ب)

وصلت السفن الاوكرانية الثلاث التي افرجت عنها روسيا بعد احتجازها العام الماضي إلى ميناء اوكراني الخميس، إلا أن كييف قالت انه تمت ازالة بعض معداتها.

واحتجز خفر السواحل الروسي تلك السفن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في عرض بحر شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في عام 2014. وشكل هذا الحادث المواجهة العسكرية المباشرة الأولى بين روسيا واوكرانيا.

وجرى تسليم السفن الى اوكرانيا هذا الاسبوع. واستقبلها مساء الأربعاء سلاح البحرية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تفقدها في ميناء اوتشاكيف على البحر الأسود.

وصرح زيلينسكي "أنا سعيد جدا بعودة سفننا البحرية إلى حيث تنتمي. وكما وعدنا، فقد أعدنا البحارة والسفن".

واضاف "بعض المعدات مفقودة وكذلك بعض الأسلحة .. وسنجري تحقيقا، وسنطلع على كل التفاصيل.

كما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية ان "الروس فككوا بعض معدات الاتصال والملاحة التي كانت على متن تلك السفن" وسيقوم محققون أوكرانيون ومدعون عسكريون بفحص السفن.

وقال الاميرال ايغور فورنشيكو في بيان ان ذلك سيتيح لأوكرانيا استخدام المعلومات "في النظر القضائي في أعمال روسيا في المحاكم الأوكرانية والدولية".

ولكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي نفى التلاعب بالسفن وقال انه قام "بتسليمها للجانب الأوكراني في حالة طبيعية".

وتاتي هذه الخطوة في اطار خطوات للتقارب بين البلدين.

فقد انسحبت القوات الأوكرانية والقوات الموالية لروسيا من ثلاثة مواقع على طول خط جبهة شرق أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر حيث خلف النزاع اكثر من 13 الف قتيل.

كما من المقرر عقد قمة في باريس في 9 كانون الأول/ديسمبر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني. وسيكون هذا أول لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

© 2019 AFP