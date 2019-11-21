الشرطة الفرنسية تجري اختبارات جينية على 67 كلبا لكشف لغز مقتل شابة

أجرت الشرطة الفرنسية الخميس اختبارات الحمض النووي على 67 كلبا بحثا عن "قتلة" شابة توفيت جراء إصابتها بنزيف ناجم عن عضات كلاب خلال تنزهها في إحدى الغابات بمنطقة "إين" شمال فرنسا السبت الماضي. وقد عثرت الشرطة على الشابة البالغة من العمر 29 عاما ميتة في غابة ريتس قرب الحدود البلجيكية، بعد أن حاولت الاستغاثة بزوجها من "كلاب خطرة".

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أعلن محققون فرنسيون الخميس أن الشرطة أجرت اختبارات الحمض النووي على 67 كلبا بحثا عن كلاب قتلت شابة أثناء تنزهها في إحدى الغابات بمنطقة إين شمال فرنسا بالقرب من الحدود البلجيكية السبت الماضي.

وقال محققون إن اختبارات الحمض النووي أجريت على الكلاب لتحديد أي منها قام بعض الشابة البالغة من العمر 29 عاما وتسبب في مقتلها.



وكانت هناك كلاب تشارك في رحلة صيد في الغابة عندما كانت الضحية تنزّه كلبها.

وفقا لصحيفة "لو كورييه بيكار" المحلية، فإن كلاب الصيد كانت تطارد الغزلان.



لكن جمعيات الصيد نفت أن تكون كلابها وراء مقتل الشابة.



وقالت جمعية الصيد الفرنسية ومقرها في باريس في بيان "لا يوجد شيء يدل على تورط كلاب الصيد في وفاة هذه المرأة".



وأظهر تشريح للجثة أن سبب الوفاة عائد إلى نزف ناجم عن عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلا عن الرأس.



وقال المدعي العام في سواسون فريديريك تران إن الضحية كانت حاملا واتصلت بزوجها الذي كان في العمل لتبلغه بوجود "كلاب خطرة" عندما كانت تنزه كلبها.

وقد عثر على إليسا بيلارسكي (29 عاما) ميتة السبت في غابة ريتس على بعد 150 كيلومترا تقريبا من الحدود البلجيكية، في حادثة أثارت صدمة في المجتمع الفرنسي.

فرانس 24/ أ ف ب