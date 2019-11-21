بطولة إيطاليا: ميلان يغازل إبراهيموفيتش بعقد لستة أشهر (تقارير)

إعلان اقرأ المزيد

ميلانو (أ ف ب)

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية الخميس أن أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش تلقى عرضاً من فريقه السابق ميلان الإيطالي للإنضمام إلى صفوف لمدة ستة أشهر.

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" ومحطة "سكاي سبورتس" أن بطل أوروبا سبع مرات أجرى اتصالات مع مينو رايولا وكيل "إبرا"، بهدف ضمه لمدة ستة أشهر.

وأنهى ميلان الذي يملكه صندوق الاستثمار الأميركي "إليوت" الموسم الماضي في المركز الخامس، ليفشل بالتأهل إلى دوري الأبطال بتخلفه بنقطة واحدة عن جاره إنتر ميلان، لكنه حرم حتى من المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لخرقه قواعد اللعب النظيف لدى الاتحاد الاوروبي للعبة.

ويعاني ميلان منذ بداية الموسم الحالي إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، من 12 مباراة، بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في واحدة وخسارته في سبع أخريات.

وتعاقب على ميلان في المواسم الثمانية الأخيرة ثمانية مدربين اخرهم ستيفانو بيولي الذي حل بديلا لماركو جامباولو المقال من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولعب إبراهيموفيتش (38 عاما) خلال موسمين مع ميلان 61 مباراة سجل خلالها 42 هدفاً، وساعده على الفوز باخر لقب له في الدوري المحلي.

وسبق لابراهيموفيتش أن لعب في فرق مالمو السويدي (1999-2001)، أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، إنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، برشلونة الإسباني (2009-2010)، ميلان الإيطالي (2010-2012)، باريس سان جرمان الفرنسي (2012-2016)، مانشستر يونايتد الإنكليزي (2016-2018)، وكانت المحطة الأخيرة في لوس أنجليس غالاكسي الأميركي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 52 هدفاً في 56 مباراة.

وأعلن ابراهيموفيتش الأربعاء الماضي مغادرته لفريقه الأميركي دون ان يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب، حيث نشر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكرا لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، وبالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب والسعة، تستمر القصة... الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول".

© 2019 AFP