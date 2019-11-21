تطبيق " أوبر" يتيح خاصية تسجيل المحادثات خلال الرحلة لحماية المستخدمين

أعلن "أوبر" إتاحته للمستخدمين في البرازيل والمكسيك خاصية جديدة اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم، تمكنهم من تسجيل المحادثات خلال الرحلة بمجرد الضغط على زر في التطبيق، على أن يتوسع نطاق هذه الخدمة الجديدة لاحقا في دول أخرى.

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أعلنت "أوبر" الأربعاء أنها ستتيح لزبائنها في البرازيل والمكسيك اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر إمكان إجراء تسجيلات صوتية للرحلات بهدف رفع مستويات الأمان لدى المستخدمين.



وكانت هذه الخاصية قدمت في البرازيل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، تزامنا مع أدوات أخرى موجهة إلى تعزيز سلامة مستخدمي "أوبر"، بما يشمل استحداث زر يتيح الاتصال مباشرة بالشرطة في المكسيك.



وقد يتوسع نطاق هذا المشروع التجريبي لاحقا إلى بلدان أخرى، رغم أن "أوبر" أشارت إلى أنها لا تستطيع حاليا تقديم جدول زمني مفصل في هذا الشأن.



وبفضل هذه الخاصية الجديدة، سيتمكن السائق أو الراكب من تسجيل المحادثات عبر الضغط على زر خاص لهذه الغاية على التطبيق.



وعند الوصول، سيُطلب من الراكب تقويم الرحلة، وسيتمكن عندها من الإبلاغ عن أي حادث وإرسال التسجيل الصوتي إلى "أوبر".



ويخضع عندها التسجيل للترميز والحفظ على هاتف السائقين أو الركاب. لكن هؤلاء لن يكونوا مخولين الاستماع لها لأن مفتاح الترميز سيكون في يد "أوبر" وحدها.



وتتيح هذه الآلية بحسب الشركة وضع السائقين والركاب أمام مسؤولياتهم مع احترام الخصوصية.



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أكدت الأربعاء أن "أوبر" تعتزم اختبار هذه الخاصية "قريبا" في الولايات المتحدة. لكن هذا التطبيق قد يطرح مشكلة خصوصا في ظل التشريعات المختلفة باختلاف الولايات الأمريكية في شأن ما يسمح بتسجيله من دون علم الأشخاص المشاركين في المحادثة.



وفي كل الحالات، فإن هذه الخاصية المقدمة في البرازيل والمكسيك لا تنطوي على أي خرق لتشريعات البلدين، وفق الشركة.



فرانس24 / أ ف ب