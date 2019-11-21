فرنسا "تأسف" لتأخر السعودية في مساعدة قوة دول الساحل الخمس

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باريس (أ ف ب)

أبدت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورانس بارلي الخميس "أسفها" لتأخّر السعوديّة في تقديم المساعدة الماليّة التي وعدت بها لتسليح جيوش قوة دول الساحل الخمس.

وقالت بارلي خلال جلسة استماع في الجمعيّة الوطنيّة إنّ "السعودية لم تفِ حتّى الآن بالوعد الذي قطعته بتقديم الدّعم (...) ولا يَسَعني سوى إبداء الأسف لعدم إيفائها بالالتزامات التي تعهّدت بها".

وشدّدت على أنّ "قلّة المعدّات لدى هذه الجيوش مشكلة حقيقيّة".

والقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس مؤلفة من جنود آتين من خمسة من بلدان المنطقة (مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا).

وكانت فكرة هذه القوة التي أطلقت بدفع من فرنسا تتمثّل في تعزيز الجيوش في المنطقة، وأن تحلّ بعد فترة محلّ الجيش الفرنسي الذي يقود في منطقة الساحل عمليّة برخان (4500 عسكري) ضد الجهاديين منذ 2014.

© 2019 AFP