كأس ديفيس: ديوكوفيتش يقود صربيا إلى ربع النهائي

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مدريد (أ ف ب)

قاد المصنف ثانيا عالميا نوفاك ديوكوفيتش منتخب بلاده صربيا الى ربع نهائي النسخة الاولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب، الخميس على حساب فرنسا في مدريد.

وضمن المجموعة الاولى، حققت صربيا فوزها الثاني على حساب فرنسا 2-1 بعد الاول على اليابان 3-صفر الاربعاء.

وبعد تخطي فيليب كراينوفيتش الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 7-5 و7-6 (7-5)، حسم ديوكوفيتش المواجهة بالفوز الثاني على بنوا بير 6-3 و6-3.

وفي مباراة الزوجي الهامشية، فاز الفرنسيان بيار-هوغ هيربير ونيكولا ماهو على يانكو تيبساريفيتش وفيكتور ترويتسكي 6-4 و6-4.

وتقام كأس ديفيس بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، الى الدور ربع النهائي، ليصار بعد ذلك إلى اللجوء لنظام خروج المغلوب.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

وبهذه النتيجة، ودعت فرنسا المنافسة بحيث لن يكون بمقدورها الحلول بين افضل منتخبين حلا في المركز الثاني.

وشكل خروج فرنسا مفاجأة كونها الافضل تصنيفا في مسابقة احرزت لقبها 10 مرات، وخسرت نهائي العام الماضي امام كرواتيا.

وتلتقي صربيا الجمعة في ربع النهائي روسيا وصيفة المجموعة الثانية التي فازت على كرواتيا 3-صفر وخسرت امام اسبانيا 1-2.

وستقام المباراة في توقيت مبكر (09:30 ت غ)، لعدم تكرار تجربة المباريات المتأخرة في الايام الماضية، والتي عرضت المسابقة لانتقادات لاذعة.

وانتهت مباراة الزوجي بين ايطاليا والولايات المتحدة الاربعاء الساعة الثالثة واربع دقائق فجرا بتوقيت غرينيتش، وهي الثانية على صعيد المباريات المتأخرة في تاريخ اللعبة.

ولحقت المانيا بركب المتأهلين الى ربع النهائي، اذ ضمنت الفوز في المباراة الاولى ضد تشيلي، بعد تخطي فيليب كولشرايبر خصمه نيكولاس خارّي 6-4 و6-3.

وفي الثانية، عوض كريستيان غارين بفوزه على يان-لينارد شتروف 6-7 (3-7) و7-6 (9-7) و7-6 (10-8).

وحسمت ألمانيا المواجهة بفوز الزوجي كيفن كرافيتس واندريس ميز على مارسيلو باريوس واليخاندرو تابيلو 7-6 (7-3) و6-3.

وتلتقي المانيا في ربع النهائي بريطانيا التي حققت فوزها الثاني على حساب كازخستان 2-1 بعد الاول على هولندا بالنتيجة عينها، في ظل غياب اندي موراي المصنف اول عالميا سابقا لاراحته.

وتفوق كايل ادموند على ميخائيل كوكوشكين 6-3 و6-3، ورد الكسندر بوبليك بفوزه على دان ايفانز 5-7 و6-4 و6-1، قبل ان يحسم الزوجي البريطاني جايمي موراي ونيل سكوبسكي على بوبليك وكوكوشكين 6-1 و6-4.

وكانت اسبانيا مع المصنف اول عالميا رافايل نادال قد تأهلت الاربعاء بفوزها على ضيفتها كرواتيا حاملة اللقب 3-صفر.

وتلتقي صاحبة الارض الارجنتين التي كانت مع روسيا أحد متأهلين اثنين من مركز الوصافة.

وفي اولى مواجهات ربع النهائي الجمعة، تلعب في وقت لاحق استراليا مع كندا.

© 2019 AFP