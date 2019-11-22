الدوري الأميركي للمحترفين: يانيس يقود باكس الى الفوز على بلايزرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، افضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الموسم الفائت، فريقه ميلووكي الى فوز كبير على بورتلاند ترايل بلايزرز 137-129.

ونجح يانيس في تحقيق "تريبل دابل" مع 24 نقطة و19 متابعة و15 تمريرة حاسمة واضاف زميله اريك بلدسوي 30 ليحقق فريقهما الفوز السادس تواليا.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها يانيس في تحقيق "تريبل دابل" هذا الموسم والسادسة عشرة في مسيرته.

واشاد كارميلو انتوني الذي خاض ثاني مباراة له في صفوف بلايزرز بعد غياب دام قرابة العام عن الملاعب بالنجم اليوناني بقوله "يانيس هو يانيس، انه منافس قوي. لكني اعتقد باننا قمنا بعمل جيد ضده الليلة. على الرغم من تحقيقه "تريبل دابل"، فقد راقبناه بشكل جيد".

واعترف يانيس بذلك بقوله "لم اكن فعالا من الناحية الهجومية كما يجب. في المقابل، حاولت ايجاد زملائي وكانوا في المكان الصحيح ولهذا السبب نجحت في 15 تمريرة حاسمة".

وللمفارقة، فان اول مباراة رسمية خاضها يانيس كانت ضد كارميلو انتوني عندما كان الاخير يدافع عن الوان نادي نيويورك نيكس في كانون الاول/ديسمبر عام 2013.

ونجح باكس في اول سبع رميات له بينها ثلاث ثلاثيات ورد بلازيزر بتسجيله 12 نقطة مقابل 2 فقط لمنافسه لكن ميلووكي انهى الشوط الاول متقدما بفارق مريح (72-58).

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان سي جاي مالكولم مع 37 نقطة و10 تمريرات حاسم و6 متابعات.

وفي مباراة اخرى، فاز نيو اورليانز بيليكانز على فينيكس صنز 124-121.

© 2019 AFP