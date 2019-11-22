المنتخب الأولمبي المصري يواجه ساحل العاجل في مباراة تحقيق الحلم الأفريقي

لقطة من مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا ضمن فاعليات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما في ستاد القاهرة الدولي، القاهرة، مصر، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

يلتقي المنتخب المصري بمنتخب ساحل العاج في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما. وهذه المباراة الحاسمة ستقام الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، وهي المباراة النهائية للنسخة الثالثة التي تستضيفها مصر، ويسعى الفريقان لانتزاع اللقب الأفريقي.

إعلان اقرأ المزيد

ضرب المنتخب المصري موعدا الجمعة مع منتخب ساحل العاج للتنافس على اللقب الإفريقي في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما. يبحث المنتخبان المصري المضيف والعاجي عن اللقب الأول في العرس الأفريقي الشهير، ليلتقيا على أرضية ملعب القاهرة الدولي في المباراة النهائية للنسخة الثالثة التي تستضيفها مصر.

وحجز المنتخبان بطاقتيهما إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل بعدما تغلبت مصر على جنوب إفريقيا 3-صفر، وساحل العاج على غانا 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2).

لقب عربي؟

وتوجت الغابون بالنسخة الأولى عام 2011 على حساب المغرب المضيف وتأهلا معا إلى جانب مصر التي حلت ثالثة على حساب السنغال، إلى أولمبياد لندن 2012، فيما كان اللقب من نصيب نيجيريا في النسخة الثانية التي استضافتها السنغال عام 2015، بتغلبها على الجزائر وبلغا أولمبياد ريو دي جانيرو مع جنوب إفريقيا الثالثة على حساب السنغال أيضا.

للمزيد: الاتحاد المصري لكرة القدم يعين حسام البدري مدربا لـ"الفراعنة"

ولن تكون مهمة المنتخب المصري الذي تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، سهلة في حصد اللقب على حساب منتخب ساحل العاج الذي تصدر المجموعة الثانية، رغم قوة هجوم الفراعنة برصيد 9 أهداف بينها أربعة لمصطفى محمد هداف البطولة حتى الآن، لأن منتخب الفيلة منظم بشكل جيد من الناحية الدفاعية.

"الجيل الجديد أعاد الابتسامة لجماهير المستديرة"

وقال مدرب مصر شوقي غريب الذي شارك كلاعب في أولمبياد لوس أنجلس عام 1984 في تصريحات صحافية "لا نخشى أي فريق، واللاعبون لديهم القدرة على تحقيق اللقب، لدينا جيل واعد للكرة المصرية، أعاد البسمة للجماهير، عقب إخفاق منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا صيف 2019" التي نظمتها مصر وودعتها من ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب أفريقيا صفر-1.

ودعا غريب الجماهير المصرية للتواجد بكثافة في المباراة النهائية، مضيفا "سننتظر حضور 80 ألف متفرج لمؤازرة الفراعنة الصغار بستاد القاهرة، وأعد بأننا لن نخذلهم، وسنفوز بكأس البطولة". وتابع "أمامنا فرصة ممتازة لإسعاد الجماهير وأسعى للفوز بلقب البطولة لأول مرة في تاريخي، وسيساعدني على تحقيق هذا الإنجاز جيل جيد من اللاعبين سيكون له شأن عظيم، كما فعل الجيل الذهبي للكرة المصرية الفائز بأمم أفريقيا للكبار ثلاث مرات متتالية 2006 و2008 و2010، وقتما كنت مساعدا للمدير الفني للمنتخب حسن شحاتة".

وأوضح غريب أنه يبحث عن إنجاز يرتبط باسمه ويعيد إلى الأذهان إنجازه السابق عندما قاد مصر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب عام 2001.

"لن نكون صيدا سهلا للفراعنة"

في المقابل، قال مدرب ساحل العاج حيدرا سواليو في تصريحات صحافية عقب الفوز على غانا "تأهلنا إلى النهائي عن جدراة واستحقاق، ولن نكون صيدا سهلا للفراعنة". وأضاف "منتخب مصر قوي وعنيد، ويملك مجموعة من اللاعبين المميزين يتقدمهم الهداف مصطفى محمد والقائد رمضان صبحي، وسنعاني كثيرا أمامهم في استاد القاهرة وسط الحضور الجماهيري الكبير". وتابع "سنخوض مباراة احتفالية في النهائي، وسنسعى خلالها للتتويج باللقب، لحصد ثمار مشروع عمره سبع سنوات"، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يضم لاعبين تدرجوا في المنتخبات السنية بنجاح.



فرانس24/ أ ف ب