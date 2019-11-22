بطولة إسبانيا: غريزمان "اندمج جيدا" مع برشلونة بحسب سواريز

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برشلونة (أ ف ب)

اندمج المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان بشكل جيد جدا مع فريقه الجديد برشلونة الاسباني، بحسب ما ذكر زميله الاوروغوياني لويس سواريز الجمعة في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكاتالونية.

قال سواريز (32 عاما) عن اللاعب القادم من اتلتيكو مدريد "يتفق بشكل كبير مع الجميع واندمج جيدا جدا، كما كنا نتمنى".

غريزمان (28 عاما) الذي عانى صعوبات في بدايته مع الفريق الكاتالوني للوصول الى الشباك، حصل على ترحيب "استثنائي" في برشلونة بحسب سواريز "أحيانا تُفسّر الامور بطريقة خاطئة. أكان ليو (الارجنتيني ميسي) او جيري (المدافع بيكيه)، فقد تمنينا قدومه قبل سنة، قلت انه لاعب كبير. أحد الافضل في العالم".

تابع المهاجم المخضرم "نتعامل معه كما الآخرين. الانجذاب نحو بعض اللاعبين يختلف عن الآخرين. هو يتأقلم جيدا مع الفرنسيين (كليمان لانغليه وصامويل اومتيتي وجان كلير توديبو وعثمان ديمبيلي). أحيانا يشرب المتة معنا، لكن هذا لا يعني انه يتفق أكثر أو أقل مع لاعب معين".

وعن عملية ضم المهاجم البرازيلي نيمار التي تعثرت الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، علق سواريز على تأكيد زميله بيكيه ان لاعبي برشلونة مستعدون للتضحية بجزء من رواتبهم لتسهيل عودة المهاجم البرازيلي الفذ الي فريق حمل الوانه بين 2013 و2017.

قال سواريز "يملك (بيكيه) خبرة كبيرة لاطلاق هكذا تصريحات. في هذا الموضوع تحديدا، يدرك تماما اننا خارج هذه القضية. نرحب به مثل أي لاعب راغب بالقدوم، لكننا سنبقى خارج هذه القضية".

© 2019 AFP