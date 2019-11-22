بطولة إنكلترا: كلوب يرحب بعودة مورينيو

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لندن (أ ف ب)

رحب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الجمعة، بعودة البرتغالي جوزيه مورينيو الى البريمير ليغ من بوابة توتنهام، معتبراً أنه كان "بحاجة ماسة للعودة" للتدريب.

وقال كلوب عشية مباراة فريقه أمام مضيفه كريستال بالاس في المرحلة الثالثة عشرة "أهلا بك جوزيه من جديد، عودته شيء جميل. لقد كان بحاجة ماسة للعودة".

وأضاف "لكن على الجانب الآخر بالطبع ماوريسيو (بوكيتينو المدرب السابق للتوتنهام) لم يعد موجودا، وهذا يوضح مدى سرعة تغير الأشياء في الوقت الحاضر. هذا ما يحدث. أعتقد أن الأمر كان قبل حوالي خمسة أشهر فقط عندما التقينا في نهائي دوري أبطال أوروبا (...) الآن هو في عطلة وآمل بصدق أن يستمتع بها. لقد قام بعمل رائع في توتنهام. لا أحد يشك في ذلك".

وقلل كلوب من أهمية الحادث الذي تعرّض لها مدافع الـ"ريدز" جو غوميز خلال المشاجرة مع زميله في المنتخب الإنكليزي رحيم سترلينغ في وقت سابق من هذا الشهر، معتبراً أنه "أفضل من الجيد".

وتم استبعاد سترلينغ جناح مانشستر سيتي من صفوف المنتخب اثر عراكه مع غوميز خلال المعسكر الاستعدادي للجولتين الأخيرتين في تصفيات كأس اوروبا 2020، في الثاني عشر من الشهر الحالي، حيث غاب عن المباراة التي اكتسح فيها الانكليز شباك مونتينيغرو بسباعية نظيفة، ليعود للتشكيلة الأساسية في المباراة الأخيرة أمام كوسوفو الأحد ويساهم بالفوز 4-صفر، بعدما قدم اعتذاره عما بدر منه.

وقال كلوب "(غوميز) جيد، لا بل أفضل من الجيد"، مشدداً على التقليل من أهمية الحادث، رغم ظهور اللاعب واثار الخدش لا تزال ظاهرة على وجهه.

وأضاف "كان الأشخاص المسؤولون عن الوضع سريعين للغاية في انهاء الموضوع" لافتا إلى أن أشياء كهذه تحدث في كرة قدم.

ورأى كلوب أن مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت واتحاد اللعبة المحلي تعاملا مع الأمر بطريقة صحيحة، "الشيء الأكثر أهمية هو أن اللاعبين على وفاق".

من جانبه قال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في موتمره الصحافي عشية المباراة الهامة أمام ضيفه تشلسي "لقد تحدثت معه (ستيرلينغ) وهو بخير ويقول إن جو (غوميز) رجل ممتاز وتربطهما علاقات جيدة".

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز بفارق ثماني نقاط عن ليستر صاحب المركز الثاني وبفارق تسع نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

لكن كلوب قلل من أهمية الحديث عن اللقب وقال "لا نفكر في السباق على اللقب، التحدي الأكبر هو مواجهة أسئلة مستمرة حول هذا الموضوع. بصرف النظر عن ذلك حتى الآن إنه موسم طبيعي، نحن نلعب بأقصى ما نستطيع، ونحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط".

© 2019 AFP