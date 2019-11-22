بطولة فرنسا: سان جرمان يتحضر جيدا لرحلة "سانتياغو برنابيو"

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باريس (أ ف ب)

استعد باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب في العامين الاخيرين جيدا لرحلته إلى سانتياغو برنابيو الثلاثاء المقبل، بحسمه قمة المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي أمام ضيفه ليل 2-صفر الجمعة على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وحسم باريس سان جرمان الذي يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي مهاجميه الدوليين الأرجنتينيين ماورو إيكاردي (17) وأنخل دي ماريا (31).

وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 32 نقطة وابتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه مرسيليا الذي يحل ضيفا على تولوز الأحد في ختام المرحلة، فيما مني بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السابع بانتظار نتائج باقي مباريات المرحلة.

وشهدت المباراة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد أكثر من شهر على غيابه بسبب الإصابة.

وكان أغلى لاعب في العالم قد تعرض للاصابة في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة الدولية الودّية التي تعادل فيها منتخب بلاده مع نظيره النيجيري 1-1، بعد تعرضه لآلام في فخذه الأيسر.

وأشرك الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان نيمار أساسيا وبدا واضحا ابتعاده عن مستواه قبل أن يستبدله في الدقيقة 65 لكيليان مبابي الذي فضل المدرب أيضا الابقفاء عليه في دكة البدلاء كونه استأنف التدريبات الخميس بسبب اصابته بالحمى.

وعاد أيضا حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس بعدما غاب عن المباراة الاخيرة ضد بريست بسبب اصابة في عضلات المحالب.

في المقابل، واصل توخل عدم اعتماده على الهداف التاريخي للنادي الدولي الاوروغوياني إدينسون كافاني حيث جلس على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 78 عندما دفع به مكان إيكاردي، فيما غاب لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي بسبب الاصابة.

ومنح ايكاردي التقدم لباريس سانم جرمان عندما استغل كرة عرضية للسنغالي إدريسا غي تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (17).

وهو الهدف السادس لإيكاردي في الدوري.

وأنقذ حارس المرمى مايك ماينان فريقه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية لغي من داخل المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (19).

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني عندما تلقى كرة من الالماني يوليان دراكسلر داخل المنطقة فتوغل ولعبها بيسراه على يمين الحارس ماينان (31).

والهدف السادس أيضا لدي ماريا هذا الموسم.

وظهر ليل بمستوى أفضل في الشوط الثاني وكان قريبا من هز شباك نافاس في أكثر من مناسبة خصوصا في الدقائق 76 عبر لويك ريمي و82 و85 بواسطة يوسف يازيسي، فيما حرم القائم الأيسر دراكسلر من هدف محقق برده تسديدة من مسافة قريبة (83).

© 2019 AFP