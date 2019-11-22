بورتو يجدد عقد الناشئ فابيو سيلفا

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بورتو (البرتغال) (أ ف ب)

وقع المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا (17 عاما) الجمعة عقدا جديدا مع فريقه بورتو البرتغالي لكرة القدم، بهدف رفع الشرط الجزائي من 25 مليون يورو إلى 125 مليون.

وبحسب وسائل الإعلام الرياضية المحلية، فإن الشرط الجزائي المحدث أصبح الأعلى في تاريخ كرة القدم البرتغالية.

وكان بند رحيل اللاعب الشاب في العقد السابق الذي ينتهي عام 2022 يبلغ 25 مليون يورو.

وحقق سيلفا، الفائز بلقب دوري أوروبا للشباب في الموسم الماضي، أي ما يعادل دوري أبطال أوروبا لفرق الشباب، رقماً قياسياً منذ انضمامه إلى الفريق الأول الموسم الحالي حيث أصبح أصغر لاعب ينضم إلى بورتو في الدوري وفي المسابقات الأوروبية، كما أصبح اصغر لاعب يسجل هدفا للفريق في مباراة رسمية.

ويعتبر جواو فيليكس أغلى لاعب منتقل من الدوري البرتغالي بانضمامه خلال الصيف الماضي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 126 مليون يورو من بنفيكا، والذي كان يتضمن عقده شرطا جزائيا بقيمة 120 مليون يورو.

© 2019 AFP