عقوبات أمريكية ضد وزير الاتصالات الإيراني على خلفية حجب الإنترنت

آية الله علي خامنئي يلتقي بمجموعة من طلاب المدارس والجامعات في طهران، إيران، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

أعلنت واشنطن الجمعة فرضها عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي بسبب الدور الذي قام به أثناء الاحتجاجات في إيران عن طريق حجب الشبكة العنكبوتية وفرض قيود على العديد من تطبيقات المراسلات النصية بهدف منع التواصل بين المتظاهرين.

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فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي لدوره في فرض قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران التي تشهد موجة احتجاجات كبيرة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين في بيان أن "المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".

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وأوضح أن هذا الوزير خضع لعقوبات بسبب مسؤوليته في فرض قيود على إمكانية "الوصول للإنترنت، بينها قيود على العديد من تطبيقات المراسلة الشعبية التي تساعد في أن يبقى الإيرانيون على تواصل بين بعضهم البعض ومع العالم الخارجي".

تجميد أموال الوزير الشاب

وبموجب العقوبات الجديدة، تجمد كافة الأصول المالية الخاصة بالوزير وفوائد العقارات التي يملكها في الولايات المتحدة إذا وجدت. ويمنع هذا القرار أيضا رعايا الولايات المتحدة أو شركاتها من التعامل مع الوزير.

ويأتي هذا الإعلان غداة اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بأنها تقطع الإنترنت لتحجب عن الإيرانيين والعالم "المأساة" التي تدور في البلاد.

بدوره، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "الكشف عن مرتكبي الانتهاكات ومعاقبتهم". وحض الإيرانيين على إرسال "مقاطع فيديو وصور ومعلومات توثق قمع النظام".

والعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران متوترة منذ أن انسحب دونالد ترامب من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2018.

فرانس24/ أ ف ب