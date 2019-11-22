مصر تطلق "طيبة 1" أول قمر اصطناعي للاتصالات

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مصر تطلق أول قمر صناعي للاتصالات لمداره حول الأرض

تطلق مصر الجمعة "طيبة-1" أول قمر اصطناعي للاتصالات إلى مداره حول الأرض في خطوة قالت إنها ستحسن من البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت وتجتذب الاستثمارات.

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من مركز جويانا للفضاء، تطلق مصر الجمعة أول قمر صناعي للاتصالات بهدف تحسين البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت ولجذب الاستثمارات.



وقال مسؤولون إن القمر الصناعي طيبة-1 سيطلق الساعة بتوقيت غرينتش على متن أحد صواريخ أريان سبيس الأوروبية من مركز جويانا للفضاء، الواقع في جويانا الفرنسية على ساحل المحيط الأطلسي بأمريكا الجنوبية.

15 عاما في الفضاء لزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت



وقال مسؤولون إن القمر الصناعي الذي يزن 5.6 طن، وصنعته إيرباص وتاليس إلينيا سبيس، سيظل في الفضاء لخمسة عشر عاما على الأقل بهدف تزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت.



وقال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن "القمر سيوفر شبكة اتصالات موازية للشبكة الأرضية الحالية ويقدم لمصر بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات".

وزير الاتصالات المصري: طيبة-1 يمثل طفرة نوعية في مجال الاتصالات



وأضاف "نمو الاقتصاد يعتمد على تواجد شبكة اتصالات قوية". وستدير الوكالة القمر الصناعي من مركز للتحكم في القاهرة.



وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان إن القمر "يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".



ويشمل نطاق تغطية القمر طيبة-1 بعض دول الجوار العربية والأفريقية وقد تبيع مصر خدمات القمر الصناعي لتلك الدول في المستقبل.

فرانس24/ رويترز

