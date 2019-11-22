مظاهرات العراق: قتلى في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد والسلطات تعيد فتح ميناء أم قصر

أعلنت مصادر طبية عراقية وقوع قتلى الجمعة في مواجهات مع قوى الأمن في بغداد، فيما تمكنت السلطات من فتح الميناء الرئيسي بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين.

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قتل ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين الجمعة في الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، في مواجهات مع قوى الأمن في بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وتهز احتجاجات بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 340 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر..

وصباح الجمعة، قتل ثلاثة متظاهرين وأصيب أكثر من 30 بجروح في مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين على جسر الأحرار في العاصمة. وأوضحت المصادر الطبية أن اثنين من القتلى سقطا بالرصاص الحي، في حين قضى الثالث لإصابته بشكل مباشر بقنبلة غاز مسيل للدموع. ونقل الضحايا الى مستشفيي الكندي والجملة العصبية وسط بغداد.

وأكد مصدر أمني "وقوع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التي قامت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي على جسر الأحرار، للسيطرة على المتظاهرين".

وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة الى الكرخ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.



وكانت مصادر أمنية وطبية قد أفادت أمس عن وقوع أربعة قتلى في مواجهات ليل الأربعاء الخميس عند جسري السنك والأحرار. وتواصلت الجمعة، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع في العراق، الاعتصامات والمظاهرات في مناطق واسعة لاسيما مدن الجنوب مثل الكوت والحلة والنجف وكربلاء والناصرية والديوانية.

إعادة فتح ميناء أم قصر

وأفاد مسؤولون في ميناء أم قصر أن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد الجمعة بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين. وذكرت المصادر أن العاملين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة لكن عملياته لم تستأنف بعد.

وسبق أن أغلق المحتجون ميناء أم قصر من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني باستثناء استئناف قصير للعمليات لمدة ثلاثة أيام.

وقال متحدث باسم الحكومة وقتئذ إن هذا الإغلاق أفقد العراق أكثر من ستة مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.



فرانس24/أ ف ب/ رويترز