منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

المنتخب الأولمب المصري يحتفل بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ملعب القاهرة الدولي، القاهرة، مصر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

توج منتخب الفراعنة الجمعة بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما عقب فوزه على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف. وامتدت المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي شوطين إضافيين، في النسخة الثالثة التي تستضيفها مصر.

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انتزع منتخب مصر لكرة القدم الجمعة لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما متفوقا على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف واحد. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ثم سجل اللاعب المصري رمضان صبحي هدف الفوز لفريقه في الشوط الإضافي الثاني.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب مصر بهذه البطولة، منذ انطلاقها عام 2011.

وحجز كل من منتخب مصر وساحل العاج وجنوب أفريقيا مقاعد في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن جاءت في المراكز الثلاثة الأولى في كأس أمم أفريقيا، تحت سن 23 عاما.

وأقيمت النسخة الأولى، للبطولة التي تقام كل أربعة أعوام، في المغرب عام 2011 ، فيما أقيمت النسخة الثانية في السنغال عام 2015.

وتوجت الغابون بالنسخة الأولى عام 2011 على حساب المغرب المضيف وتأهلا معا إلى جانب مصر التي حلت ثالثة على حساب السنغال، إلى أولمبياد لندن 2012، فيما كان اللقب من نصيب نيجيريا في النسخة الثانية التي استضافتها السنغال عام 2015، بتغلبها على الجزائر وبلغا أولمبياد ريو دي جانيرو مع جنوب إفريقيا الثالثة على حساب السنغال أيضا.

وكان المنتخب المصري متصدرا للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

فرانس24/ أ ف ب