وفاة جريح فلسطيني قتل أفراد من عائلته في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط غزة

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

توفي فلسطيني الجمعة متأثرا بجراح أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله ومنزل شقيقه في دير البلح وسط قطاع غزة الاسبوع الماضي ليرتفع إلى تسعة عدد القتلى من نفس العائلة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنه "استشهد المواطن محمد سالم أبو ملحوس-السواركة ( 40 عاما) متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع وذلك في المجزرة التي راح ضحيتها ثمانية من عائلته باستهداف منازلهم في دير البلح".

وعلى إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت فجر الجمعة الماضية ثلاثة منازل من الصفيح، قتلت زوجة محمد واثنان من أطفاله كما قتل شقيقه رسمي أبو ملحوس وزوجته وثلاثة من أطفاله".

وبوفاة محمد السواركة يرتفع إلى 35 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال المواجهة العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بعد اغتيال اسرائيل بهاء أبو العطا القيادي العسكري الكبير في الجهاد الأسبوع الماضي.

وتوصل الطرفان إلى تهدئة في قطاع غزة بوساطة مصر والأمم المتحدة الجمعة الماضية، والتي تعتبر امتدادا لتهدئة لا تزال هشة بين حماس والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى تم إعلانها قبل نحو عام.

© 2019 AFP