الدوري الأميركي للمحترفين: كليبرز يحسم لقاء القمة مع روكتس

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لوس انجليس (أ ف ب)

حسم لوس انجليس كليبرز لقاء القمة ضد هيوستن روكتس في صالحه بفوزه 122-119 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

على ملعب "ستايبلز سنتر" وامام 19 الف متفرج، ساهم ثلاثة لاعبين في قيادة كليبرز الى الخروج فائزا وهم لو وليامس (26 نقطة) وكاوهي لينارد (24) بينها سلة الحسم قبل نهاية المباراة ب15 ثانية، وبول جورج (19)، في حين لم تنفع النقاط ال37 التي سجلها نجم روكتس جيمس هاردن في ابعاد الهزيمة عن فريقه.

والفوز هو الحادي عشر لكليبرز هذا الموسم فتساوى مع هيوستن في المركز الثالث ضمن منافسات المجموعة الشرقية.

اما لوس انجليس ليكرز فعانى لتخطي اوكلاهوما سيتي ثاندر بصعوبة بالغة 130-127 واحتاج الى اربع رميات حرة لنجمه انتوني ديفيس في الثواني الاخيرة ليخرج فائزا.

وانهى ديفيس المباراة مسجلا 33 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، في حين اضاف النجم الاخر ليبرون جيمس 23 نقطة و14 تمريرة حاسمة و6 متابعات.

وخسر بوسطكن سلتيكس امام دنفر ناغتس 92-96 في مباراة شهدت اصابة في الرأس لنجم الاول كيمبا ووكر لكن مدرب الفريق براد ستيفنس طمأن الجميع بان الامور تسير على ما يرام بعد خضوع اللاعب لفحص في المستشفى.

وتألق في المباراة نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله "تريبل دابل" مع 18 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وتابع ميامي هيت عروضه الجيدة في الاونة الاخيرة وحقق فوزه الخامس تواليا على شيكاغو بولز 116-108 ليصعد الى المركز الثاني في المجموعة الشرقية في مباراة تألق فيها جيمس باتلر الذي سجل 27 نقطة مع 7 تمريرات في مواجهة فريقه السابق.

وعادل سان انتونيو سبيرز رقما سلبيا عندما تعرض لخسارته الثامنة تواليا بسقوطه امام فيلادلفيا سفنتي سيسكرز 104-115. وهي اسوأ سلسلة بعهد المدرب الشهير غريغ بوبوفيتش. وكان سبيرز مني بسلسلة مماثلة من الهزائم موسم 1996-1997.

© 2019 AFP