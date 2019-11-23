فلامنغو يحرز لقب كأس ليبرتادوريس بعد نهائي دراماتيكي

انتزع فلامينغو البرازيلي فوزا صعبا في المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس للأندية الأمريكية الجنوبية التي أقيمت السبت في العاصمة البيروفية ليما، بعد أن قلب تأخره بهدف حتى الدقيقة 89 إلى فوز بهدفين لهدف.

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أحرز فلامنجو لقب كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في 38 عاما عندما سجل هدفين في آخر ثلاث دقائق ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ريفر بليت في النهائي اليوم السبت في العاصمة البيروفية ليما.

وتقدم الفريق الأرجنتيني في الدقيقة 14 عبر رافائيل سانتوس بوريه، واستمر التقدم حتى الدقيقة 89 عندما أدرك غابرييل باربوسا التعادل للفريق البرازيلي، ثم عاد نفس اللاعب بعدها بثلاث دقائق ليمنح فريقه اللقب بتسجيله هدف الفوز (90+2)، قبل أن يخرج مطرودا صحبة الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيوس (90+5).

فرانس24/رويترز/ أ ف ب

