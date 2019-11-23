كأس ديفيس: كندا تفوز على روسيا وتبلغ النهائي

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مدريد (أ ف ب)

بلغت كندا نهائي النسخة الاولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب، للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على روسيا 2-1 السبت في مدريد بعد مباراة حماسية في الزوجي.

وتلتقي كندا في النهائي الفائز بين اسبانيا صاحبة الارض بقيادة نجمها رافايل نادال وبريطانيا مع لاعبها العائد من اصابة اندي موراي.

وتقدمت روسيا 1-صفر عبر اندري روبليف الفائز على فاسيك بوسبيسيل 6-4 و6-4، وعادلها دنيس شابوفالوف بفوزه على كارن خاتشانوف 6-4 و4-6 و6-4.

وفي مباراة الزوجي، تفوق بوسبيسيل وشابوفالوف على خاتشانوف وروبليف 6-3 و3-6 و7-6 (7-5).

وخاضت كندا وروسيا المنافسات بلاعبين فقط، اذ تواجد الكندي فليكس اوجييه الياسيم في مدريد دون خوض اي مباراة بسبب اصابته.

وكانت كندا قد تصدرت مجموعتها بفوزها على ايطاليا 2-1 والولايات المتحدة 2-1، قبل اقصاء استراليا 2-1.

وتقام كأس ديفيس بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، الى الدور ربع النهائي، ليصار بعد ذلك إلى اللجوء لنظام خروج المغلوب.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

© 2019 AFP