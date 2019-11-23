مصرع شخصين وفقدان 14 في غرق قارب للصيد بالمغرب

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الرباط (أ ف ب)

قضى شخصان على الأقل في غرق قارب للصيد البحري جنوب المغرب، بينما لا يزال البحث جاريا عن 14 آخرين من طاقمه، بحسب بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري السبت.

وقال البيان أن سفينتين للصيد انتشلتا جثتي شخصين كانا على متن قارب الصيد الصغير الذي أبحر الخميس من ميناء مدينة طانطان (حوالى 850 كيلومترا جنوب الرباط).

وأوضح أن عدد البحارة المسجلين ضمن طاقم القارب يبلغ 16 شخصا.

وأشار إلى أن القارب غادر الميناء في "ظروف مناخية ملائمة ولم تصدر عن طاقمه أي إشارة استغاثة"، وأن تحقيقا سيتم إجراؤه لتحديد أسباب المأساة.

وأضاف البيان أن عملية إنقاذ "واسعة" لا تزال متواصلة للبحث عن المفقودين بواسطة سفينة إنقاذ وسفينتين للصيد، وبمشاركة البحرية الملكية والدرك الملكي.

© 2019 AFP