مقتل ثلاثة من رجال الأمن في هجوم على مركز للشرطة جنوب غرب كولومبيا

أسفر اعتداء على مركز للشرطة في جنوب غرب كولومبيا عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى. وتشهد المدينة الواقعة في منطقة كاوكا التي تشهد اضطرابات احتجاجا على السياساسات الاقتصادية الليبيرالية والعنف المسلح في كولومبيا.

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قتل 3 من رجال الشرطة وجرح 7 أشخاص الجمعة في هجوم بقوارير غاز على مركز للشرطة وفق ما أعلنت

بلدية سانتاندر دي كيليشاو بجنوب غرب كولومبيا، في المدينة الواقعة في منطقة كاوكا التي تشهد اضطرابات.

وصرح أمين سر البلدية خايمي أسبريا لوكالة الأنباء الفرنسية "وقع اعتداء على مركز الشرطة بقوارير غاز أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى".



واستبعد أسبريا فرضية أن يكون لهذا الهجوم علاقة بالحركة الاحتجاجية التي تشهدها كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكي.



وللتذكير، احتشد آلاف الكولومبيين في الشوارع الجمعة ووقعت أعمال نهب متفرقة في عدة مناطق

بالعاصمة بوغوتا بعد مسيرات حاشدة يوم الخميس أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وتزامنت الاحتجاجات مع مظاهرات في بلدان أخرى بأمريكا اللاتينية، بما في ذلك مظاهرات ضد إجراءات التقشف في تشيلي، واحتجاجات على مزاعم بالتلاعب بالانتخابات في بوليفيا أدت إلى تنحي

الرئيس إيفو موراليس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز