آلاف المتظاهرين في بروكسل ضد العنف بحق النساء

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بروكسل (أ ف ب)

شارك نحو عشرة آلاف شخص، بحسب الشرطة، الاحد في بروكسل في تجمع كبير في اطار اليوم العالمي لمناهضة العنف بحق المرأة.

وبعد تكريم النساء اللواتي تعرضن للاغتيال في محطة القطار الرئيسية في العاصمة البلجيكية، تحركت المسيرة باتجاه قصر العدل حيث تم وضع احذية حمراء رمزا لضحايا جرائم قتل النساء.

وكتب على لافتات رفعها رجال ونساء واطفال محتجون "كفى" و"لا نريد ضحية أخرى". وذكرت لافتات اخرى عديدة بأسماء 22 ضحية لجرائم قتل نساء منذ بداية 2019 في بلجيكا.

وأمام قصر العدل أحدث المحتجون جلبة ودقوا ناقوس انذار "للتصدي للصمت" الذي يلف مقتل هاتيك النساء.

وقالت سيلين كودرون احدى منظمات التجمع الذي دعت اليه مئة جمعية "بلجيكا بلد معقد جدا مع عدة مستويات من السلطة الاتحادية والاقليمية والطائفية. وكل هذه المستويات تقوم باشياء صغيرة ضد العنف الذي يطاول النساء. لكن أول مطالبنا يتمثل في خطة وطنية".

واضافت "نريد خطة منسقة لتكون متناغمة ويمكن تخصيص ميزانية لها" مشيرة الى أهمية الوقاية "على مستويات المجتمع كافة".

وتابعت "ان معاقبة منفذي الجرائم أمر مهم، لكن ما نريده هو الا يحدث عنف".

وبحسب ائتلاف "ميرابيل" غير الحكومي فقد ارتكبت 98 جريمة قتل بحق نساء منذ 2017 في بلجيكا منها "20 على الاقل" منذ بداية 2019 وهذه الارقام "تتجاوز معدل باقي الدول الاوروبية قياسا الى عدد السكان".

ولمناسبة اليوم العالمي ضد العنف بحق النساء تقدم حزبان سياسيان في بلجيكا (الحزب الاشتراكي وحزب التحدي) كلا على حدة بمشروع قانون لادراج جريمة قتل المراة ضمن القانون الجنائي، بحسب ما اوردت وكالة الانباء البلجيكية.

© 2019 AFP