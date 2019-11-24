الدوري الأميركي للمحترفين: الفوز السابع تواليا لليكرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق لوس أنجليس ليكرز مع نجمه ليبرون جيمس فوزه السابع تواليا في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة، السبت على ارض ممفيس غريزليز 109-108.

سجل "الملك" جيمس 30 نقطة و6 متابعات وساعده زميله النجم أنتوني ديفيس بتسجيل 22 نقطة و5 صدات، ليحقق ليكرز فوزا صعبا على مضيفه.

وسجل جيمس كرة من تحت السلة قبل دقيقة و30 ثانية على نهاية الوقت، ليختم سلسلة من سبع نقاط متتالية وضعت فريقه في المقدمة 107-105.

وكانت لممفيس فرصة لحسم المباراة قبل ثانية وثلاثة أعشار من الثانية، لكن تعثر جارن جاكسون حرمه ذلك.

قال جيمس "لقد كان توقيت تسديدنا وايقافهم جيدا. بعد تسجيلهم الكثير من النقاط في الشوط الاول (63) اوقفناهم عند 45 في الثاني".

فبعد الفوز على مضيفه أوكلاهوما 130-127 الجمعة، أدرك جيمس ان المباراة الثانية تواليا خارج كلعبه ستكون صعبة "سجلوا 10 ثلاثيات في الشوط الاول، تفوقوا علينا في كل شيء، الرميات الحرة، الهجمات المرتدة السريعة، كل شيء. حافظنا على تماسكنا".

تابع "نظرا للطريقة التي بدأوا فيها لقد حققنا فوزا جيدا".

وسجل للخاسر جامل مورانت 26 نقطة وجاي كراودر 21 نقطة وجارن جاكسون جونيور 20 نقطة.

ورفع ليكرز رصيده الى 14 فوزا مقابل خسارتين فقط في صدارة الدوري، بفارق فوز عن ميلووكي باكس الفائز على ضيفه ديترويت بيستونز 104-90.

© 2019 AFP