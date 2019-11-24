العثور على 23 جثة بعد تحطم طائرة في الكونغو الديموقراطية

إعلان اقرأ المزيد

غوما (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب)

عُثر على 23 جثة الأحد بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب الدفاع المدني.

وقال المنسق في خدمة الدفاع المدني بغوما جوزيف ماكوندي إن عدد الجثث التي عُثر عليها "بلغ 23 الآن".

واستبعد المسؤول في مطار غوما ريتشارد مانغولوبا في تصريحات لفرانس برس وجود أي ناجين ممن كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة من طراز "دورنييه-228" التابعة لشركة "بزي بي" متوجهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمال غوما عندما تحطمت في منطقة سكنية قرب المطار في شرق البلاد.

وقال الموظف من شركة "بزي بي" للطيران هيريتييه مامادو "كان هناك 17 راكبًا على متن الطائرة إلى جانب اثنين من أفراد الطاقم. أقلعت الطائرة حوالى الساعة 09,00 أو 09,10 صباحًا (07,00 ت غ)".

ولدى شركة الطيران حديثة العهد ثلاث طائرات تستخدم لوجهات في ولاية شمال كيفو.

وتحدث أحد عمال الصيانة التابعين للشركة الذي كان في الموقع عن وجود "مشكلة تقنية" في الطائرة، بحسب ما نقل عنه موقع "اكتواليتيه".

ولم يتضح بعد عدد الضحايا الذين كانوا في موقع تحطم الطائرة.

© 2019 AFP