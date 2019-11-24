الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020: الملياردير مايكل بلومبرغ ينضم إلى سباق المترشحين الديمقراطيين

أ ف ب

يزداد مشهد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي لاختيار مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة تعقيدا، بانضمام الملياردير وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ إلى قائمة الطامحين بمواجهة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وبإعلان بلومبرغ ترشحه للانتخابات الرئاسية يرتفع عدد المتنافسين على بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي إلى 17.

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انضم مايكل بلومبرغ إلى مجموعة كبيرة من الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، بعد إعلانه ترشحه للرئاسة الأمريكية الأحد.

وقال بلومبرغ (77 عاما) على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار "سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا".

وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرغ الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفدرالية.

وأضاف بلومبرغ "لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الأخلاقية". وأشار إلى أن ترامب "يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبدا من الأضرار".

وبثروة تقدر بخمسين مليار دولار، سيهز بلومبرغ، عمدة نيويورك السابق، المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحا ديمقراطيا.

ويقود نائب الرئيس السابق جو بايدن السباق ويتقدم على اليساريين إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، بينما يأتي المعتدل بيت بوتيجيج في المرتبة الرابعة، بحسب استطلاع وطني.

فرانس24/ أ ف ب

