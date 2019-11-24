باريلا يغيب عن إنتر لحاجته الى عملية جراحية

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ميلانو (أ ف ب)

أكد نادي إنتر ميلان، ثاني ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم حاليا، أن مهاجمه الدولي نيكولو باريلا سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى، غداة تعرضه لاصابة امام تورينو ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري المحلي.

وأفاد الـ "نيراتسوري" في بيان الاحد أن "النتائج أظهرت عن ضرر في جزء من غضروف ركبته".

وتابع "سيخضع باريلا لجراحة بالمنظار لازالة الضرر".

واضطر باريلا لمغادرة الملعب في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول في لقاء فريقه أمام مضيفه تورينو السبت في الدوري والتي انتهت بفوز إنتر بثلاثية نظيفة.

وعلق لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما على اصابته انه "شعر بطقطقة في الركبة"، فيما كان فريقه أعلن في البداية أن باريلا يعاني من التواء في الركبة قبل أن يقر بخطورة الاصابة وضرورة خضوعه لعملية جراحية.

وتلقت آمال مدرب إنتر أنطونيو كونتي ضربة في سعيه للفوز بلقب الـ "سيري أ" حيث يحتل فريقه المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب (35 مقابل 34).

وقال كونتي "إنه محارب، ولاعب مهم بالنسبة لنا".

ويمكن أن تصل مدة غياب باريلا الذي انتقل هذا الموسم من كالياري على سبيل الإعارة وصاحب هدفين هذا الموسم، منها هدف في مسابقة دوري ابطال أوروبا، إلى شهر بحسب تقارير صحافية إيطالية.

ويغيب باريلا عن الاستحقاق القاري لفريقه الاربعاء أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعن المباراة الأخيرة أمام برشلونة الاسباني في 10 كانون الاول/ديسمبر في ختام دور المجموعات.

ويحتل إنتر المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط، متأخرا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر وثلاث عن بوروسيا دورتوند الالماني الثاني، فيما يتذيل سلافيا براغ الترتيب برصيد نقطتين.

كما سيخسر المنتخب الايطالي جهود باريلا الذي فرض نفسه في خط الهجوم خلال تصفيات كأس أوروبا 2020، حيث خاض 12 مباراة بقميص الـ "أتسوري" وسجل ثلاثة أهداف، منذ أن بدأ مسيرته الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2018 باشراف المدرب روبرتو مانشيني.

© 2019 AFP