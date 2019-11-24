بطولة إسبانيا: إشبيلية إلى المركز الثالث بفوزه على بلد الوليد

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بلباو (إسبانيا) (أ ف ب)

واصل إشبيلية صحوته وأحرز انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الأحد على مضيفه بلد الوليد 1-صفر، في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني ايفر بانيغا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وطرد لاعب الضيوف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لنيله الإنذار الثاني بعد الأول في الدقيقة 15.

وقفز إشبيلية إلى المركز الثالث على لائحة الترتيب برصيد 27 نقطة، ليتخطى بفارق نقطتين أتلتيكو مدريد الذي سقط السبت في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه غرناطة، ويصبح متخلفاً بنقطة واحدة فقط عن الثنائي برشلونة وريال مدريد اللذان خاضا مباراة أقل، وهي الكلاسيكو التي ستقام في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل. في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

واسقط المهاجم البوسني كينان كودرو فريقه السابق أوساسونا، وقاد فريقه الحالي أتلتيك بلباو للفوز 2-1.

وافتتح النادي الباسكي التسجيل عبر لاعبه الشاب إينياكي وليامس من تسديدة أرضية زاحفة استقرت في شباك الحارس سيرخيو هيريرا (21).

وضغط أوساسونا لتسجيل هدف التعادل وحقق مراده في الشوط الثاني بفضل الارجنتيني إيزكييل أفيلا الذي سدد كرة على "الطاير" في الشباك (76).

ولم ينتظر بلباو كثيرا ليتقدم مجددا في الدقيقة 79 بهدف للبديل المهاجم كودرو الذي دافع عن ألوان أوساسونا بين عامي 2014 و2017.

وحقق بلباو فوزه الثالث في مبارياته الأربع الاخيرة والاوّل خارج ملعبه في سبع مباريات في "لا ليغا" هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن ريال سوسييداد السادس الذي كان خسر السبت أمام ريال مدريد 1-3، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر الموقت.

وتعادل إسبانيول مع مضيفه خيتافي 1-1 في مباراة تقدم خلالها الأخير بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بفضل رأسية خادعة للمهاجم الدولي خايمي ماتا.

وعادل اصحاب الارض عبر الصيني وو لي المندفع من الخلف بدون أن يجد أي صعوبة في متابعة ركنية في شباك الحارس دافيد سوريا (45).

ورفع خيتافي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما يقبع إسبانيول في المركز الـ 19 قبل الاخير مع تسع نقاط.

ويأتي هذا التعادل المحلي قبل الاستحقاق القاري لكلا الفريقين حيث تنتظر خيتافي مباراة فاصلة امام طرابزون سبور التركي في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، حيث ينافس على بطاقة التأهل للدور التالي مع كراسنودار الروسي المتساوي معه في المركز الثاني برصيد ست نقاط لكل منهما، بعدما كان حسم بازل السويسري تأهله.

أما اسبانيول، فيحل ضيفا في مباراة هامشية على فرنتسفاروش المجري، بعدما كان حجز بطاقته إلى دور الـ 32 في الجولة الرابعة.

وسقط فياريال أمام ضيفه سلتا فيغو 1-3، ليفشل للمرة الرابعة من الفوز، حيث تعرض في اخر ثلاث مباريات لخسارتين وتعادل.

في حين هو الفوز الأول لسلتا فيغو بعد خمس هزائم، حيث كان فوزه الأخير في السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على حساب أتلتيك بلباو 1-صفر .

وسجل النيجيري سامويل تشوكويتزي (59) هدف فياريال، والأوغندي بيون سيستو (54) وإياغو اسباس (80 و90+4) أهداف سلتا فيغو.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، وتجمد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

© 2019 AFP