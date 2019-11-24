بوليفيا: البرلمان يوافق على إجراء انتخابات جديدة لا يشارك فيها الرئيس السابق موراليس

الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين أنييز خلال اجتماع مع منظمات في القصر الرئاسي في لاباز، بوليفيا، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

صادق البرلمان في بوليفيا السبت على مشروع قانون يقضي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، على أن يتم إرساله إلى الرئيسة الانتقالية للبلاد جانين أنييز كي توقعه ليصبح نافذا. ولن يكون بإمكان الرئيس السابق إيفو موراليس الترشح بعد اتهامه بـ"الفتنة والإرهاب" لتحرضيه أنصاره على إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة لاباز.

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وافق البرلمان البوليفي السبت على مشروع قانون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، لكن دون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس. وتأمل السلطات في أن تضع هذه الانتخابات حدا لعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد منذ نحو شهر.

وصوت البرلمان بغرفتيه لصالح المشروع الذي سيتم إرساله إلى الرئيسة الانتقالية للبلاد جانين أنييز كي توقعه ليصبح بذلك قانونا.

والسبت، أعلنت أنييز أنها سترفض مشروع قانون تقدم به أعضاء في مجلس الشيوخ يهدف إلى العفو عن موراليس. وقالت الرئيسة الانتقالية في خطاب بثه التلفزيون "نقول بوضوح إن أي شخص ارتكب جرائم، ويسخر من القانون، وارتكب انتهاكات، لن يتم العفو عنه".

واتهمت الحكومة الانتقالية في بوليفيا الجمعة، موراليس بـ"الفتنة والإرهاب" بعدما حرض أنصاره على إغلاق طرق في محيط لاباز، وذلك في تسجيل بثته السلطات.

وموراليس موجود في المكسيك حيث يعيش بالمنفى بعد استقالته في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.



فرانس24/ أ ف ب