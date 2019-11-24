دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يسيطر على مضيفه أوراوا ويحرز لقبه الثالث

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طوكيو (أ ف ب)

هيمن الهلال السعودي على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني وهزمه عن جدارة بهدفين نظيفين محرزا لقبه الثالث في مسابقة دوري ابطال آسيا في كرة القدم، الاحد في سايتاما في اياب الدور النهائي مكررا فوزه ذهابا 1-صفر في الرياض.

وسجل هدفي الفوز سالم الدوسري (74) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (90+3)، ليحرز فريق العاصمة الرياض لقبه الثالث بعد 1992 و2000 ويثأر من أوراوا الذي اسقطه في نهائي 2017.

وضمن الهلال تمثيل قارة اسيا في كأس العالم للاندية المقررة الشهر المقبل في الدوحة بمشاركة فلامنغو البرازيلي، ليفربول الانكليزي، الترجي التونسي، مونتيري المكسيكي، هينغين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف.

وفرض لاعبو المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو سيطرة رهيبة على الفريق الياباني في عقر داره وامام جماهيره الغفيرة، لكنهم انتظروا حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل.

وانطلق الايطالي الدولي السابق سيباستيان جيوفينكو في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية على باب المرمى إلى الدوسري حولها دون مضايقة في الشباك.

وتعين على اوراوا تسجيل ثلاثة أهداف لقلب المعادلة، لكن سيطرة الهلال استمرت وعززها بهدف ثان في الوقت البدل عن ضائع، بعد تمريرة مقشرة من البيروفي اندريه كاريو الى غوميس تابعها بسهولة في الشباك من مسافة قريبة (90+3).

واختير غوميس (34 عاما) افضل لاعب في المسابقة الى جانب احرازه لقب الهداف.

وخاض الهلال النهائي الثالث له منذ عام 2014 عندما خسر امام وسترن سيدني الاسترالي في مجموع المباراتين (تعادلا صفر-صفر ذهابا وخسر الهلال ايابا صفر-1)، ثم سقط امام اوراوا ريد دايموندز بالذات في نهائي عام 2017 عندما تعادل معه في الرياض 1-1 وخسر ايابا صفر-1.

واصبح الهلال اول فريق عربي يحرز اللقب منذ السد القطري في 2011 واول سعودي متوج منذ الاتحاد في 2005، كما توج باللقب للمرة الاولى بنظامها الجديد.

وتصدر الهلال مجموعته في الدور الأول برصيد 13 نقطة من ست مباريات، وضمت الدحيل القطري والاستقلال الإيراني والعين الإماراتي. وفي الأدوار الإقصائية فاز الهلال في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.

© 2019 AFP