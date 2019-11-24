موقع إخباري مستقل يتهم الأمن المصري باقتحام مقره واعتقال صحافييه

أ ف ب

كتب موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل على صفحته في فيس بوك الأحد إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مقره بحي الدقي غرب القاهرة، واحتجزت صحافيين في الداخل، قبل أن تغادر وتعتقل عددا منهم بينهم رئيسة تحرير الموقع لينا عطالله. وتأتي هذه المداهمة بعد يوم من اعتقال شادي زلط، أحد محرري الموقع. و"مدى مصر" معروف بنشر تحقيقات باللغتين العربية والإنكليزية عن الفساد والأمن والسياسة الخارجية.

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أورد موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل يوم الأحد أن أجهزة الأمن داهمت مقره في القاهرة واحتجزت الصحافيين داخله، غداة قيامها بتوقيف أحد محرريه بينما كان في منزله.

وكتب الموقع على صحفته في فيس بوك "اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب مدى مصر في القاهرة. فريق مدى في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب وهواتفهم مغلقة".

اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب "مدى مصر" منذ قليل في القاهرة. فريق "مدى" في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب، وهواتفهم مغلفة.

سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل pic.twitter.com/EEyqJDL1de — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019

وبعدها ببضعة ساعات، قال الموقع إن قوات الأمن غادرت المقر بعد اعتقال رئيسة التحرير لينا عطالله والصحافيين محمد حمامة ورنا ممدوح.

نقلت قوات الأمن عدد من فريق مدى في سيارتين ميكروباص، وذلك بعد أن أخلوا المقر بعد قرابة 3 ساعات من اقتحامه. وتوقفت إحدى السيارات عند قسم شرطة الدقي. كما اعتقلوا الزملاء لينا عطالله ومحمد حمامة ورنا ممدوح. — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019

وتأتي المداهمة غداة توقيف المحرر في الموقع شادي زلط البالغ 37 عاما.

وينشر الموقع تحقيقات عن الفساد والسياسة الخارجية والشؤون الأمنية باللغتين العربية والإنكليزية.

والأسبوع الفائت، نشر "مدى مصر" مقالا ذكر أن نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محمود تم نقله إلى موسكو في "مهمة عمل طويلة".

وذكر التقرير أن نقله من منصبه الرفيع في جهاز الاستخبارات يأتي بعد تزايد الانتقادات بحقه داخل الجهاز. وتضمن أيضا تصريحات مسؤولين مصريين وإماراتيين لم يذكرهم بالاسم، مشيرا إلى تفاصيل عما يدور داخل الأجهزة الأمنية في حين تتراجع حرية الصحافة في مصر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الداخلية.

ضباط بملابس مدنية

وقال صحافي، طلب عدم ذكر اسمه، في "مدى مصر" لوكالة الأنباء الفرنسية من خارج مكتب الموقع إن أفراد الأمن لا يزالون داخل المقر في حي الدقي غرب القاهرة. وأوضح الصحافي أنه شاهد عربات تابعة لقوات الأمن والتقى ضباط شرطة في ملابس مدنية في مدخل المبنى.

وقال أيضا "في البداية منعوني من الدخول ثم رافقوني للدور السادس حيث المكتب. طرقنا الباب ورأيت زملائي لأجزاء من الثانية". وتابع أن "شرطيا أيضا في ملابس مدنية قال إنهم لا يريدون دخول أو خروج أحد قبل أن يسمحوا لي بأن أغادر". وأشار الصحافي إلى أنه سيعود برفقة محام.

وفي وقت لاحق، أوضح الموقع الإخباري في بيان آخر أن الصحافيين ما زالوا محتجزين داخل المكتب بينهم رئيسة التحرير لينا عطالله. وتابع أنه لم يتم السماح لمحامي الموقع محمود عثمان بالدخول إلى المقر.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد معارضين ونشطاء طالت أيضا صحافيين. ومصر في المرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا لجهة عدد الصحافيين المسجونين، بحسب لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك.

و"مدى مصر" واحد من مئات المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن تصفحها في مصر إلا عبر شبكة خاصة افتراضية. والموقع من المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر حاليا.

فرانس24/ أ ف ب

