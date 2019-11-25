"إل في إم أش" الفرنسية تشتري علامة "تيفاني" للمجوهرات الأمريكية بقيمة 16,2 مليار دولار

بقيمة 16,2 مليار دولار أمريكي، اشترت المجموعة العالمية العملاقة للصناعات الفاخرة "إل في إم أش" الفرنسية العلامة الأمريكية "تيفاني" في خطوة ستمكن المجموعة من تعزيز موقعها في السوق الأمريكي. فقد أعلن رئيس المجموعة برنار أرنو الإثنين عن استحواذ مجموعته على العلامة "تيفاني" معتبرا أنها "أيقونة أمريكية وتمتلك إمكانيات كبيرة وتاريخا مهما".

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قامت مجموعة المنتجات الفاخرة الأولى عالميا، الفرنسية "إل في إم أش" بشراء العلامة الأمريكية الشهيرة والعريقة للمجوهرات "تيفاني" لقاء 16,2 مليار دولار، في عملية استحواذ قياسية ستعزز مكانتها في الولايات المتحدة وتضيف إلى محفظتها المزيد من العلامات التجارية.

فقد قال رئيس مجموعة "إل في إم أش" برنار أرنو صباح الإثنين لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها علامة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا وأيقونة لأمريكا ستصبح بذلك فرنسية إلى حد ما"، مؤكدا أن "تيفاني" تمتلك "إمكانيات كبيرة وتاريخا مهما".

من جهته، صرح رئيس مجلس إدارة تيفاني روجيه فرح مرحبا بالاتفاق أن "مجلس الإدارة توصل إلى أن هذه الصفقة تفتح آفاقا واعدة مع "إل في إم أش"، المجموعة التي تقدر ميزات "تيفاني" وستعرف كيف تستثمر في طواقمها وموجوداتها الفريدة، وفي الوقت نفسه عبر تقديم سعر مغر وقيمة مؤكدة لمساهميها".

وأوضح الجانبان أن "الاتفاق النهائي المبرم" لعملية الاستحواذ هذه "قدرت قيمة تيفاني بحوالى 14,7 مليار يورو أي 16,2 مليار دولار". وكانت "إل في إم أش" قد عرضت الاستحواذ على العلامة الأمريكية لقاء 120 دولارا للسهم الواحد، قبل زيادة عرضها إلى 130 دولارا قبل أيام و135 دولارا مع التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن المجموعة العالمية العملاقة للصناعات الفاخرة "إل في إم أش" تمتلك علامات "لوي فويتون" و"ديور" و"شمبانيا فوف كليكو" و"موي إند شاندون". وسيسمح شراء "تيفاني" للمجموعة بتعزيز وجودها في الولايات المتحدة ثاني سوق لها في رقم الأعمال بعد آسيا. ففي الأشهر التسعة الأولى، سجلت "إل في إم أش" 23 بالمئة من مبيعاتها في الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب