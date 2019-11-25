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إيران: الحرس الثوري يدعو لتسيلط "أقسى العقوبات"على قادة الاحتجاجات

الحرس الثوري الإيراني يدعو لعقوبات قاسية على قادة الاحتجاجات. صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24.

قال مراسل فرانس 24 في إيران إن "الأجهزة الأمنية الإيرانية تعتقد أن كل من شارك في إثارة أعمال العنف والشغب مرتبط بالمؤامرة الخارجية التي حاكتها الدول الأجنبية ضدها، من خلال استغلال الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون". وأشار المراسل إلى أن تصريحات الحرس الثوري حول العقوبات القاسية بحق قادة الاحتجاجات، جاءت على لسان عدد من القادة بينهم الجنرال سلامي خلال تأبين أحد ضحايا الأجهزة الأمنية الذي قتل خلال "كمين" لكن ليس خلال فض الأجهزة الأمنية للاحتجاجات. كما أشار الباشا إلى أن السلطات الإيرانية ستطلق سراح كل من لم يتورط في "أعمال العنف" وأن هناك تحركات برلمانية لتعديل قانون التظاهر.