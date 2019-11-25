الصين تؤكد أن هونغ كونغ "جزء منها" حتى وإن فاز أنصار الديمقراطية في الانتخابات

اعتبرت الصين أن هونغ كونغ ستبقى "جزءا منها" حتى في حال حقق المعسكر المؤيد للديمقراطية فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد، حسبما قال الاثنين وزير الخارجية الصيني. وينظر إلى هذا التصويت كاستفتاء على طريقة تعامل حكومة كاري لام المدعومة من بكين مع شهور من الاضطرابات السياسية العنيفة التي يعيش عليها الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الإثنين أن هونغ كونغ هي جزء من الصين "مهما يحدث"، مع اتجاه المؤيدين للديمقراطية لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات المحلية.



وبعثت نتائج انتخابات الأحد في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي برسالة واضحة إلى الحكومة المدعومة من بكين حول التأييد الشعبي لمطالب حركة الاحتجاج التي تسيطر على المدينة منذ شهور.



ورغم أن فرز الأصوات لا يزال جاريا بعد الإقبال القياسي للناخبين على مراكز الاقتراع، إلا أن النتائج الجزئية تشير إلى أن المرشحين الذين يؤيدون قدرا أكبر من الديمقراطية في طريقهم للسيطرة على غالبية المجالس المحلية في18 مقاطعة اعتادت المؤسسة الرسمية أن تهيمن عليها في العادة.



وصرح وانغ للصحفيين بعد لقائه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في طوكيو "إنها ليست النتيجة النهائية حتى الآن، دعونا ننتظر النتيجة النهائية، حسنا؟ ومع ذلك من الواضح أنه مهما يحدث، فإن هونغ كونغ هي جزء من الصين ومنطقة إدارية خاصة بالصين".



وأضاف المسؤول الصيني بأن "أي محاولة لإحداث فوضى في هونغ كونغ أو حتى إلحاق الضرر بازدهارها واستقرارها لن تنجح".



من جهة أخرى، أعلنت كاري لام الزعيمة غير الشعبية لهونغ كونغ الإثنين أن حكومتها "ستستمع بكل تواضع" إلى الشعب بعد الهزيمة المذلة لسلطة المدينة في الانتخابات".



وقالت في بيان "الحكومة بالتأكيد ستستمع بتواضع إلى آراء المواطنين وتدرسها بشكل جدي".



وعادة ما تثير انتخابات المجالس المحلية التي تعنى بأمور خدماتية مثل النقل العام وجمع القمامة القليل من الاهتمام، لكن القوى المؤيدة للديمقراطية تأمل من خلال فوزها أن تزيد الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها بالتغيير.



وتعيش هونغ كونغ منذ أشهر على وقع المظاهرات الحاشدة والمواجهات العنيفة التي وضعت الشرطة في مواجهة المحتجين الذين يطالبون بانتخابات شعبية مباشرة والتحقيق في وحشية ممارسات الشرطة بحقهم، إضافة لمطالب أخرى.



وقالت هيئة مراقبة الانتخابات في هونغ كونغ إن نحو 71 بالمئة من 4,13 ملايين ناخب الذين سجلوا للتصويت قد اقترعوا، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة 47 بالمئة التي صوتت في الجولة السابقة عام 2015.



وأظهرت نتائج 241 دائرة في وقت مبكر الاثنين فوز 201 من المرشحين المؤيدين للديمقراطية مقابل 28 مرشحا مؤيدا لبكين و 12 مستقلا.



فرانس 24/ أ ف ب