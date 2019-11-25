الدوري الأميركي للمحترفين: دونسيتش ومافريكس يضربان بقوة في هيوستن

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هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

ضرب دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونسيتش بقوة خارج القواعد بالفوز الكبير على هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن 137-120 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتابع دونسيتش تألقه في الآونة الأخيرة وساهم بشكل كبير في الفوز الخامس على التوالي لفريقه حيث كان قريبا من تحقيق الـ"تريبل دابل" بتسجيله 41 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وست متابعات.

وصعد دالاس مافريكس الى المركز الرابع في المنطقة الغربية خلف لوس أنجليس المتصدر ودنفر ناغتس ولوس أنجليس كليبيرز، وأمام هيوستن روكتس الذي مني بخسارته الثالثة تواليا والسادسة في 17 مباراة هذا الموسم.

وفرض الضيوف أفضليتهم منذ البداية وحسموا الربع الأول بفارق 16 نقطة (45-29)، قبل أن ينهوا الشوط الأول بفارق 18 نقطة (78-60).

وهي المرة الأولى منذ عام 1996 يحسم فيها دالاس مافريكس الشوط الأول في إحدى مباريات الدوري بهذا المهرجان التهديفي.

واستعاد هيوستن روكتس توازنه في الربع الثالث وقلص الفارق إلى 10 نقاط (95-105) بعدما كسبه (35-25)، ثم واصل عودته القوية بتقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل سبع دقائق من نهاية المباراة وهو الوقت الذي اختاره دونسيتش ليحبط آمال الضيوف من خلال ثلاث عمليات من الطراز الرفيع في ثوان قليلة.

وتوغل دونسيتش ببراعة تحت السلة ليسجل نقطتين رغم تلقيه ضربة في الوجه من النجم الآخر لهيوستن روكتس راسل وستبروك ثم صد كرة لأوستين ريفرز، قبل أن يسجل ثلاثية لينهي المباراة ب41 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وست متابعات.

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها دونسيتش 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وبات رابع لاعب يحقق هذا الانجاز في تاريخ الدوري بعد هاردن ووستبروك والأسطورة مايكل جوردان.

وساهم تيم هارداواي واللاتفي كريستابس بورزينجيس في انتصار الضيوف بتسجيل الاول 31 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة واربع متابعات، وأضاف الثاني 23 نقطة مع 13 متابعة بينها تسع دفاعية.

وكعادته، فرض هاردن نفسه نجما في صفوف هيوستن روكتس وكان على بعد متابعة واحدة لإنهاء المباراة بـ"تريبل دابل".

وسجل هاردن 32 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وتسع متابعات، وأضاف وستبروك 27 نقطة.

وحذا لوس أنجليس كليبيرز حذو دالاس مافريكس وحقق فوزه الخامس على التوالي عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 134-109 بفضل 34 نقطة للبديل مونتريزل هاريل، واضاف الوافدان الجديدان كواهي لينارد وبول جورج 26 و18 نقطة على التوالي.

وفي باقي المباريات، فاز دنفر ناغتس على فينيكس صنز 116-104، وخسر نيويورك نيكس أمام بروكلين نتس 101-103، وواشنطن ويزاردز أمام ساكرامنتو كينغز 106-113.

© 2019 AFP